Число погибших в Белгороде в результате обстрела ВСУ увеличилось до 24 человек
За жизнь пациента федеральные и региональные врачи боролись до последнего.
Фото: Колядин Павел / ТАСС
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Число погибших в Белгороде после обстрела ВСУ 30 декабря увеличилось до 24 человек. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По состоянию на 8:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок», — уточнил губернатор в опубликованном отчете в личном Telegram-канале.
Он добавил, что утром еще один раненый скончался в больнице не приходя в сознание. За жизнь пациента федеральные и региональные врачи боролись до последнего.
Всем пострадавшим, более сотни человек, оказывается вся необходимая помощь. Разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, трех частных домах и на семи социальных объектах.
По официальным данным белгородских властей, накануне ВСУ выпустили по селу Щетиновка 13 артиллерийских снаряда, по селу Цаповка — 12 минометных снарядов, по поселку Уразово — 9 снарядов из РСЗО «Град». Шесть прилетов зафиксировано по хутору Старый, а также в различном объеме по селам Пороз, Дроновка, Новостроевка-Вторая, Гравовка, Демидовка, Красное.
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