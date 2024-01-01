«Созидательное сотрудничество»: Россия приняла председательство в БРИКС

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 15 0

Путин: БРИКС ждет плодотворный год при председательстве России

«Созидательное сотрудничество»: Россия приняла председательство в БРИКС

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Тема:
БРИКС

Каким будет текущий год в рамках взаимодействия со странами-участницами объединения, рассказал Владимир Путин.

Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми государствами-членами БРИКС, заявил в своем обращении Владимир Путин. Текст обращения в связи с началом председательства РФ в объединении опубликован на официальном сайте Кремля.

Россия приняла эстафету председательства в БРИКС 1 января. Одним из приоритетов работы объединения в текущем году Владимир Путин называет дальнейшее продвижение партнерского сотрудничества, в том числе, в таких сферах как высокие технологии, здравоохранение, спорт, наука и культура. В 2024-м будет проведено более 200 мероприятий различного уровня, направленных на достижение вышеизложенных целей, например, саммит объединения, который пройдет в Казани осенью.

«Именно в таком ключе, ориентируясь на позитивное, созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, и будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», — подчеркнул президент РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что университет креативных индустрий стран БРИКС хотят создать в Казани.

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