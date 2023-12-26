Университет креативных индустрий стран БРИКС хотят создать в Казани

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 23 0

Новый объект позволит столице Татарстана сохранить статус образовательного магнита.

Университет креативных индустрий стран БРИКС хотят создать в Казани

Фото: www.globallookpress.com / Russian Government

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
БРИКС

В столице Татарстана может появиться университет креативных индустрий стран БРИКС. Сейчас создание образовательного центра находится на этапе обсуждений, пишет издание «БИЗНЕС Online».

Уточняется, что открытие в Казани объекта межгосударственного уровня анонсировал мэр города Ильсур Метшин, отвечая на вопросы журналистов на итоговой встрече с представителями СМИ.

Так, у чиновника поинтересовались, как сделать так, чтобы Казань оставалась образовательным магнитом не только для россиян, но и для иностранных студентов.

«Мы хотели бы создать университет креативных индустрий. Моя мечта — чтобы был университет БРИКС. Чтобы приехали главы государств и мы приземлили навечно желание собирать студентов со всех стран БРИКС в институте креативных идей, креативных индустрий», — поделился планами Метшин.

В 2024-м здесь состоится саммит БРИКС, а также Игры БРИКС. Членами объединения являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Казани открылась академия дронов.

Тема:
БРИКС
24 дек
Центральноафриканская Республика заявила о желании войти в БРИКС
26 нояб
Уже подали документы: какая страна следующей войдет в БРИКС
22 нояб
Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС
17 нояб
Путин: Франция может подать заявку на вступление в БРИКС
20 окт
«Россия — спортивная держава»: главные заявления Владимира Путина
21 сент
Страны БРИКС поддержали председательство России в объединении в 2024 году
18 сент
«От лукавого»: почему попытки Зеленского манипулировать миром обречены на провал
12 сент
Новый миропорядок? В США бьют тревогу из-за смелого решения России
10 сент
«Победила позиция России и БРИКС»: политолог Марков об итогах саммита G20
10 сент
Президент Бразилии пообещал пригласить Путина на саммит G20
Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.97
0.03 101.58
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:10
«Надо ставить на место»: Ивлееву хотят через суд наказать за «голую» вечеринку
13:00
Как поднять настроение перед Новым годом: простые способы
12:49
Шойгу доложил Путину об атаке на Феодосию и повреждении корабля «Новочеркасск»
12:45
Университет креативных индустрий стран БРИКС хотят создать в Казани
12:44
Силуанов заявил, что сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura
12:37
«Цветная революция по-белорусски»: Сербия указала на организаторов протестов

Сейчас читают

В Казани хотят создать университет креативных индустрий стран БРИКС
Скрытая опасность в вашем доме, о которой вы, возможно, не знаете
Ксения Бородина использовала роль "жертвы" для построения карьеры на "Доме-2"
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса