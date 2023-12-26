Университет креативных индустрий стран БРИКС хотят создать в Казани

Новый объект позволит столице Татарстана сохранить статус образовательного магнита.
Фото: www.globallookpress.com / Russian Government
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В столице Татарстана может появиться университет креативных индустрий стран БРИКС. Сейчас создание образовательного центра находится на этапе обсуждений, пишет издание «БИЗНЕС Online».
Уточняется, что открытие в Казани объекта межгосударственного уровня анонсировал мэр города Ильсур Метшин, отвечая на вопросы журналистов на итоговой встрече с представителями СМИ.
Так, у чиновника поинтересовались, как сделать так, чтобы Казань оставалась образовательным магнитом не только для россиян, но и для иностранных студентов.
«Мы хотели бы создать университет креативных индустрий. Моя мечта — чтобы был университет БРИКС. Чтобы приехали главы государств и мы приземлили навечно желание собирать студентов со всех стран БРИКС в институте креативных идей, креативных индустрий», — поделился планами Метшин.
В 2024-м здесь состоится саммит БРИКС, а также Игры БРИКС. Членами объединения являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Казани открылась академия дронов.
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