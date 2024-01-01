МЧС Сахалина: эвакуация населения из-за цунами не проводится
Система оповещения в регионе не запускалась.
Фото: © РИА Новости / Владимир Михайлов
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Эвакуация жителей Сахалина из-за угрозы цунами не проводится. Об этом сообщает региональное МЧС.
В настоящий момент ожидаемая волна в связи с землетрясением в Японии не превысит полуметра, что не несет опасности для населения. Ранее угрозу цунами объявило «Сахалинское УГМС», заявив об опасности для жителей прибрежной части западного побережья.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, серия мощных землетрясений прокатилась по Японии. Наиболее сильные толчки ощущались в Осаки и Киото. На данный момент предупреждение о цунами распространилось от северного Хоккайдо до южного острова Кюсю. Власти обратились к местным жителям с просьбой немедленно покинуть прибрежную зону. Волна в данном регионе может достигать трех метров.
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