МЧС Сахалина: эвакуация населения из-за цунами не проводится

Эвакуация жителей Сахалина из-за угрозы цунами не проводится. Об этом сообщает региональное МЧС.

В настоящий момент ожидаемая волна в связи с землетрясением в Японии не превысит полуметра, что не несет опасности для населения. Ранее угрозу цунами объявило «Сахалинское УГМС», заявив об опасности для жителей прибрежной части западного побережья.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, серия мощных землетрясений прокатилась по Японии. Наиболее сильные толчки ощущались в Осаки и Киото. На данный момент предупреждение о цунами распространилось от северного Хоккайдо до южного острова Кюсю. Власти обратились к местным жителям с просьбой немедленно покинуть прибрежную зону. Волна в данном регионе может достигать трех метров.