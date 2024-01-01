В Москве и области ввели оранжевый уровень погодной опасности

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 58 0

В Москве из-за морозов на пять дней ввели оранжевый уровень погодной опасности

В Москве и области ввели оранжевый уровень погодной опасности

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

Неблагополучные погодные условия сохранятся почти все праздничные дни.

В Москве и области ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально низких температур, которые продержатся в регионе несколько дней. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, москвичам и жителям Подмосковья стоит ждать настоящие морозы. 

«Очень низкая температура. Период предупреждения до 8:00 5 января. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7−12 градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Опасность сохранится вплоть до пятницы, 5 января 2024-го.

Оранжевый уровень — предпоследний в шкале метеопредупреждений, который говорит об опасной погоде и высокой вероятности стихийных бедствий. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, как пережить резкие перепады температуры, которые обещают синоптики. 

Тема:
Погода
1 янв
Угрозу цунами объявили на Сахалине
1 янв
К какому столетию в России исчезнет зима? — прогноз климатолога
31 дек
Погода шепчет и кричит: как пережить резкие перепады температуры в Новый год
31 дек
«Настоящая зима»: какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь и в праздники
31 дек
Москвичей предупредили о сильной гололедице 31 декабря
29 дек
Улицы превратились в грязевые потоки в ряде районов Британии из-за шторма
29 дек
Морозные праздники: какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь
28 дек
Нейросети начнут следить за чистотой улиц в Петербурге
28 дек
Погодные аномалии и циклоны: какой будет зима 2024 года
26 дек
Капризная погода: сильная метель накрывает Урал
-12° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
Спешить некуда! ТОП самых ленивых знаков зодиака

Последние новости

16:28
ВС РФ нанесли массированный удар по украинским аэродромам с ракетами Storm Shadow
16:15
«Глобальная война»: в Польше заявили об ударе Запада по России
16:09
«Предстоит выбор»: Макрон жестко высказался о России в новогоднем обращении
15:55
В первый день нового года Путин приехал поздравить военных в госпиталь Вишневского
15:43
«Просто невероятно!» — Седокова поделилась эмоциями от съемок с Буруновым
15:31
«Безусловно, теракт» — Путин об обстреле Белгорода со стороны ВСУ под Новый год

Сейчас читают

«У него нет внутренней культуры»: Соседов и Гоман сцепились в эфире федерального шоу
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
Что лучше не есть на поздний завтрак 1 января
«Потрясающие совершенно виды»: место силы Анны Песковой находится в Подмосковье

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса