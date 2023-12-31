Погода шепчет и кричит: как пережить резкие перепады температуры в Новый год

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 14 0

Врач-кардиолог Беленков: при резком выходе на мороз может начаться спазм сосудов

Погода шепчет и кричит: как пережить резкие перепады температуры в Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Herbert Kehrer

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Тема:
Погода

В ночь на Новый 2024 год синоптики обещают похолодание. Как быть метеочувствительным людям?

В новогоднюю ночь жителей Москвы и области ожидает резкий перепад температуры, о котором предупредил Гидрометцентр: ожидается, что столбик термометра опустится с нуля до -14 градусов, а утро 2024 года может встретить настоящими морозами до -25. Как пережить погодные аномалии, в беседе с изданием aif.ru рассказали специалисты в области медицины.

Особое внимание к своему самочувствию

По словам профессора кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергея Яковлева, резкая смена погоды, в первую очередь, может повлиять на людей, страдающих хроническими заболеваниями. В группе риска окажутся пациенты с такими диагнозами как астма, неврологические и психиатрические болезни суставов, а также проблемы с сердцем и сосудами.

«Таким людям стоит быть более внимательными к своему самочувствию в этот период, следить за артериальным давлением, более тщательно подходить к регулярному приему лекарств, которые назначил врач. Если вы почувствовали резкое ухудшение состояния, то нужно снизить физические нагрузки и обратиться к лечащему врачу. Он скорректирует дозы препаратов», — говорит Яковлев.

Эксперт советует принимать витамины С, Е, D, само собой, если нет каких-то противопоказаний, и следить за своим питанием. Чтобы организм легче пережил внешние раздражители, важно употреблять достаточное количество белка.

Организму нужно привыкнуть к морозам

А врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков напоминает, что организм человека может пострадать и вследствие некоторых ошибок. Если человек быстро выбегает на мороз из теплого помещения, то есть риски возникновения спазма коронарных сосудов. Последнее нередко приводит к инфаркту.

«При выходе из теплого помещения на холод, особенно если есть сильный ветер, может произойти спазм сосудов. Это чревато повышением давления», — объясняет специалист.

Поэтому врач отмечает, что покидать праздничный стол и выбегать на улицу или, тем паче, прыгать из парилки сауны прямиком в сугроб — опасно не только для здоровья, но и для жизни. Сосуды человека привыкают к холоду постепенно, так что устраивать им «краш-тест» не стоит.

Важны умеренные нагрузки

Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин напоминает о том, что умеренные физические нагрузки можно и нужно продолжать в любую погоду, и грядущие морозы не исключение.

«Ходьба — один из самых эффективных инструментов общего оздоровления организма. Для максимального эффекта от занятий необходимо ходить не менее часа шесть раз в неделю с одним днем отдыха. Когда человек активно долго ходит в прохладную погоду, у него вырабатывается АТФ (аденозинтрифосфат), который имеет важное значение для человека и является универсальным источником энергии для всех биохимических процессов», — подчеркивает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой будет зима 2024 года.

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