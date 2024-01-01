Смертельная угроза миновала: в Японии прекратилась серия землетрясений, повлекшая за собой цунами

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Алина Крылова
Алина Крылова 31 0

В Японии прекратилась серия землетрясений, повлекшая за собой цунами

Смертельная угроза миновала: в Японии прекратилась серия землетрясений, повлекшая за собой цунами

Фото: Reuters / KYODO

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В МЧС РФ объявляли об опасности цунами на Сахалине, но позже заявили об отсутствии угрозы опасных волн.

В Японии прекратилась серия землетрясений, успевшая поставить на уши не только жителей страны Страны восходящего солнца, но и жителей Сахалина. Население возвращается к своим привычным делам, сообщает телеканал NHK.

Только за последние несколько часов Япония побила рекорд по количеству и силе подземных толчков. Сейсмологи успели назвать произошедшие события самыми сильными в истории страны за последние пять лет. Часть дорог оказалось разрушена и перекрыта, кроме того пострадало множество зданий. Десятки тысяч домов остались без воды и света: местные власти уже пообещали оказать всем жертвам катаклизмов финансовую поддержку.

Сейчас спасатели разгребают завалы, под которыми, по предварительным данным, могут находиться люди. Несмотря на предупреждения о возможной угрозе для Сахалина, природные катаклизмы не затронули остров. В Японии угрозу большого цунами также сняли, но рыбаков, продолжающих промысел в открытой воде, предупреждают: возвращаться в открытую воду в ближайшие несколько часов крайне небезопасно.

По предварительной информации, поступившей в СМИ из префектур, около десяти человек получили ушибы и переломы в результате неравной борьбы со стихией. Число раненых может возрасти, предупреждают контролирующие органы. Ведется аналитическая работа, направленная на помощь пострадавшим.

Чуть ранее в МЧС переполошили жителей Находки и Владивостока предупреждением о возможных землетрясениях и цунами из-за происходящего в Японии. Однако спустя считанное время режим повышенной готовности был отменен.

До этого 5-tv.ru писал, что на Сахалине прокомментировали надвигающуюся угрозу цунами.

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