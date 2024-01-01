Угрозу цунами объявили на Сахалине
В МЧС призвали жителей острова сохранять спокойствие.
Фото: Метелица Сергей / ТАСС
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На Сахалине объявлена угроза цунами. Под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова.
Согласно данным ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, в этих районах работает система оповещения. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море.
«Ведется расчет возможных последствий прохождения волн цунами. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий прохождения волн цунами, готовы к реагированию», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В МЧС также призвали всех находящихся в прибрежной части Татарского пролива немедленно покинуть место и укрыться на возвышенностях. Также министерство призывает жителей Сахалина сохранять спокойствие.
Прежде стало известно, что серия мощных землетрясения произошли в Японии, в стране также объявлена угроза цунами.
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