Угрозу цунами объявили на Сахалине

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 12 0

В МЧС призвали жителей острова сохранять спокойствие.

Угрозу цунами объявили на Сахалине

Фото: Метелица Сергей / ТАСС

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Тема:
Погода

На Сахалине объявлена угроза цунами. Под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова.

Согласно данным ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, в этих районах работает система оповещения. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море.

«Ведется расчет возможных последствий прохождения волн цунами. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий прохождения волн цунами, готовы к реагированию», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС также призвали всех находящихся в прибрежной части Татарского пролива немедленно покинуть место и укрыться на возвышенностях. Также министерство призывает жителей Сахалина сохранять спокойствие.

Прежде стало известно, что серия мощных землетрясения произошли в Японии, в стране также объявлена угроза цунами.

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