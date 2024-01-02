В Чечне появился новый город

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 25 0

Кадыров сообщил о появлении в Чечне нового города

В Чечне появился новый город

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Власти республики намерены активно развивать населенный пункт.

В Чеченской Республике появился новый город Ойсхар, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Город включил в себя Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения.

«Теперь данный населенный пункт получил городской статус, что, безусловно, должно положительно отразиться на его дальнейшем развитии, способствовать росту благополучия местных жителей», — сообщил Кадыров.

Он указал, что власти Чечни будут активно содействовать развитию Ойсхара, в том числе поспособствуют созданию наиболее благоприятных условий для бизнеса и образованию новых рабочих мест.

Теперь в Чечне официально восемь городов — Грозный, Аргун, Гудермес, Курчалой, Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, Шали и Ойсхар.

В Москве на ВДНХ продолжает работать выставка-форум «Россия», на которой представлены достижения регионов нашей страны, в том числе и Чечни.

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Вход бесплатный.

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