В Чечне появился новый город

Кадыров сообщил о появлении в Чечне нового города
Фото: Смирнов Владимир / ТАСС
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Власти республики намерены активно развивать населенный пункт.
В Чеченской Республике появился новый город Ойсхар, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Город включил в себя Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения.
«Теперь данный населенный пункт получил городской статус, что, безусловно, должно положительно отразиться на его дальнейшем развитии, способствовать росту благополучия местных жителей», — сообщил Кадыров.
Он указал, что власти Чечни будут активно содействовать развитию Ойсхара, в том числе поспособствуют созданию наиболее благоприятных условий для бизнеса и образованию новых рабочих мест.
Теперь в Чечне официально восемь городов — Грозный, Аргун, Гудермес, Курчалой, Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, Шали и Ойсхар.
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