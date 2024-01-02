Пережил мировые войны и пандемии: в Италии умер старейший житель страны

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 20 0

Старейший житель Италии умер 31 декабря 2023 года на 112-м году жизни

Пережил мировые войны и пандемии: в Италии умер старейший житель страны

Фото: www.globallookpress.com / Christa Eder / CHROMORANGE

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Мужчина был свидетелем ключевых событий ХХ века.

В Италии скончался старейший житель страны Триполи Джаннини, ему было 111 лет. Об этом сообщает издание La Stampa со ссылкой на информацию муниципалитета.

Триполи Джаннини умер в итальянской провинции Ливорно, которая находится на западном побережье Тосканы. Мужчина ушел из жизни 31 декабря 2023 года в окружении родных и близких.

Джаннини родился 20 августа 1912-го в коммуне Чечина. Свою жизнь он посвятил служению в пехотном корпусе итальянской армии. Мужчина был свидетелем всех ключевых событий ХХ века, пережил две мировые войны и две пандемии. Во время празднования своего 111-летия мужчина признался, что секретом его долголетия является здоровый образ жизни без вредных привычек, легкая еда и отсутствие стресса.

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