Больше 20 миллиардеров из списка Forbes умерли в 2023 году

Самым старшим оказался американец Чарльз Мангер, вице-председатель компании Berkshire Hathaway.

В 2023 году скончался 21 миллиардер из последнего списка Forbes. Как сообщает американский журнал, примерно половина из них старше 90 лет. При этом средний возраст умерших миллиардеров составил 85 лет.

«Всего в этом году умер 21 миллиардер — из 2640, которые Forbes насчитал в своем последнем списке миллиардеров мира», — говорится в публикации.

Самым старшим оказался 99-летний американский миллиардер Чарльз Мангер. Он был вице-председателем и акционером компании Berkshire Hathaway.

В прошлом году также умер египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед, экс-владелец лондонского универмага Harrods и футбольного клуба «Фулхэм», а также ему принадлежал отель Ritz в Париже. Мохаммеду Аль-Файеду было 94 года.

При этом из всего списка миллиардеров умерла лишь одна женщина — Чжао Нин. Она была соучредителем китайской фармацевтической компании WuXi AppTec. Чжао Нин умерла в возрасте 56 лет, последние 20 из которых она боролась с онкологией.

По данным журнала, девять миллиардов из списка были из Соединенных Штатов, трое — из Индии, двое- из Малайзии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 49 лет умер актер из «Пятой стражи» и «Сына ворона» Максимилиан Потемкин. Свою карьеру он начал в качестве артиста балета в театре «Мюзик-Холл» в Санкт-Петербурге. Также Потемкин успел поработать в Московском молодежном театре Спесивцева.