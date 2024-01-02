В Челябинске мужчина погиб из-за залетевшего в квартиру фейерверка

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 1 764 0

Трагедия произошла в новогоднюю ночь.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Житель Челябинская погиб на пожаре, который начался из-за залетевшего в окно его квартиры фейерверка. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла в ночь на 1 января 2024 года в центральном районе города.

Фейерверк, запущенный во дворе жилого дома, залетел в окна коммунальной квартиры, где проживает несколько семей. Огонь уничтожил кухню и одну комнату, едкий дым проник в соседние квартиры. Жители дома были эвакуированы, однако один из них комнаты не смог выбраться на свежий воздух.

«Фейерверк в окно залетел и взорвался. Он надышался газа и погиб», — сообщила жительница многоквартирного дома Алевтина.

По данным Главного управления МЧС по Челябинской области, причиной смерти мужчины стало отравление продуктами горения. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираться правоохранители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Урале столкнулись два авто, в одном из них был Герой РФ.

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В Челябинске мужчина погиб из-за залетевшего в квартиру фейерверка

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