Прогулки с температурой на морозе: на пользу или во вред?

К каким осложнениям может привести игнорирование домашнего режима в период болезни зимой?

Можно ли болеющему человеку, принимающему антибиотики, выходить в морозы на улицу, к тому же полураздетым, без головного убора? Не усугубит ли он свое состояние таким поведением? Какова вероятность повторить судьбу фигуриста Романа Костомарова? Ведь спортсмен с температурой выходил на лед, окунался в прорубь. Доктор медицинских наук Анна Гончарова эксклюзивно для 5-tv.ru поделилась важными правилами о том, как вести себя в период болезни, чтобы избежать осложнений.

«Если выходить без шапки и полураздетым, то легко получить пневмонию, воспалительный менингит, а дальше долго и тяжело лечиться, в худшем случае умереть», — предупредила о неутешительных последствиях врач.

По ее словам, до третьего дня нормальной температуры, до нормализации общего состояния не рекомендуется покидать помещение. При этом дома нужно соблюдать особый режим: обязательна влажная уборка с применением антисептических средств, желательно хлоросодержащих.

При наличии кварца нужно его включить. Также ключевыми составляющими процесса лечения являются обильное питье и строгое соблюдение рекомендаций врача.

«Самое главное слушаем вашего врача. Вовремя сдаем анализы, чтобы долго и мучительно не ликвидировать осложнения на почки, уши, гайморовы пазухи и другие органы», — объяснила специалист.

Комментируя историю Костомарова, Гончарова подчеркнула, что сравнивать с ситуацией спортсмена нельзя, так как у всех разный организм.

«Мы не можем проводить параллели между трагическим течением заболевания, судьбой знаменитого спортсмена и течением болезни конкретного человека. Все достаточно индивидуально, многофакторно», — отметила доктор.

Но, как заключила она, существуют общие вышеуказанные правила безопасности, которых крайне важно придерживаться.

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