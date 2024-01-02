ТОП-6 правил закаливания детей для укрепления иммунитета

Оздоровительные процедуры нужно начинать с первых месяцев рождения ребенка.

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок обладал высоким иммунитетом и не болел. Один из способов добиться желаемого — регулярные закаливания, которые укрепят детский организм и позволят противостоять вирусам и инфекциям. Шесть правил грамотного закаливания в беседе с изданием aif.ru объяснил врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

Чем раньше, тем лучше

Первое правило закаливания — начинать уделять этому время с самого рождения ребенка. По словам эксперта, уже с первого месяца жизни младенца нужно оставлять раздетым на несколько минут при температуре +22 градуса. А в дальнейшем постепенно снижать ее до +20, примерно к возрасту двух-трех месяцев.

Температурные перепады

Закаливание, вопреки расхожему мнению, не требует очень низких температур, и проводить его можно круглый год. Гораздо важнее контрастность и систематичность процедур. Поэтому обливать ребенка холодной водой все-таки не стоит, равно как и купать в проруби или заставлять бегать по улице в мороз босиком.

«Такое закаливание может привести к срыву нервной, сердечно-сосудистой системы, вызовет выброс „стрессовых“ гормонов у ребенка. И в конечном счете мы получим: снижение иммунитета, частые ОРВИ, неправильную работу нейромедиаторов и все проявления хронического стресса», — отмечает Павел Бережанский.

Таким образом перепад температур должен составлять не более четырех градусов. Это касается и воды, и воздуха.

Оздоровительные обливания

Совсем отказываться от обливаний, разумеется, не стоит. Делать это лучше сразу после купания, а вода должна быть только на два-три градуса ниже то, что в ванне. Врач отмечает, что для процедуры существуют противопоказания, так что перед этим лучше проконсультироваться со специалистом. Например, обливания не подходят детям с неврологической патологией.

Перегрев помещения

Порой родители стараются обеспечить ребенку максимальное тепло, «нагоняя» комнатную температуру. Врач советует этого избегать, остановившись на значениях от +19 до +22 градусов. Что касается влажность, одна должна составлять до 55%.

Доступ к свежему воздуху

По словам Павла Бережанского, после полутора лет ребенка можно оставлять в комнате во время проветривания. Разумеется, помня правило о максимальном перепаде температуры в четыре градуса.

«Хорошо работает кратковременное охлаждение. Например, ребенок спит в одной комнате, в это время мы проветривали другую. И когда ребенок просыпался, он проходил через охлажденную комнату (перепад около четыре-пять градусов), проводя в ней буквально две-три секунды. Это очень удобный способ закаливания и стимулирования нейровегетативной системы», — объясняет врач.

Ежедневные прогулки

Гулять с ребенком нужно каждый день и в любую погоду. При этом важно одевать ребенка правильно, воспользовавшись «системой один-два-три». Она означает, что летом на малыше должен быть один слой одежды, весной и осенью — два, зимой, соответственно, три.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно одеваться в минус 25 градусов.