Украинские боевики вновь атаковали Белгородскую область

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 301 0

Глава Гладков: от ударов ВСУ 2 января по Белгородской области пострадал мужчина

Украинские боевики вновь атаковали Белгородскую область

Фото: Telegram / ДЕМИДОВ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Осколки ракет упали на жилые дома. Есть разрушения и пострадавшие.

Боевики ВСУ вновь обстреляли ракетами Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинские националисты атаковали российский регион 2 января 2024 года. По предварительной информации, от их террористических действий пострадал мужчина, получив осколочные ранения конечностей. Сейчас он находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, в результате обстрела повреждены четыре частных дома и автомобили.

«В доме пробита крыша. Слава Богу, все живы. После того, как закончат работу спасатели, будем закрывать контур по временной схеме», — сообщил Демидов в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, обстрел велся из РСЗО «Ольха». Четыре ракеты были сбиты средствами системы ПВО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что по ВПК Украины нанесен групповой удар высокоточным оружием.

Украинские боевики вновь атаковали Белгородскую область

1/5

Telegram / ДЕМИДОВ

2/5

Telegram / ДЕМИДОВ

3/5

Telegram / ДЕМИДОВ

4/5

Telegram / ДЕМИДОВ

5/5

Telegram / ДЕМИДОВ

-18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
С чистого листа: в январе 2024 в жизнь 3 знаков зодиака придут глобальные...

Последние новости

15:14
Трое спортсменов по кикбоксингу обнаружены мертвыми под Тверью
15:00
Российские бойцы уничтожили взвод танков Leopard на Сватовском направлении
14:46
«Все было написано Моцартом»: Туриченко о трендах в современной музыке
14:32
В узком кругу: в Москве простились с диктором Галиной Зименковой
14:12
Украинские боевики вновь атаковали Белгородскую область
14:01
«Роковая» дата: почему не стоит бояться 29 февраля в високосном 2024 году

Сейчас читают

МО РФ: по ВПК Украины нанесен групповой удар высокоточным оружием
МО РФ: нештатный сход боеприпаса при выполнении полета произошел под Воронежем
«Бодливой корове Бог рог не давал»: насколько реальны обещания Зеленского изолировать Крым
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса