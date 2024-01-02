Украинские боевики вновь атаковали Белгородскую область

Осколки ракет упали на жилые дома. Есть разрушения и пострадавшие.

Боевики ВСУ вновь обстреляли ракетами Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинские националисты атаковали российский регион 2 января 2024 года. По предварительной информации, от их террористических действий пострадал мужчина, получив осколочные ранения конечностей. Сейчас он находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, в результате обстрела повреждены четыре частных дома и автомобили.

«В доме пробита крыша. Слава Богу, все живы. После того, как закончат работу спасатели, будем закрывать контур по временной схеме», — сообщил Демидов в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, обстрел велся из РСЗО «Ольха». Четыре ракеты были сбиты средствами системы ПВО.

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