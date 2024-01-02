МО РФ: по ВПК Украины нанесен групповой удар высокоточным оружием

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 645 0

Действия ВС РФ стали продолжением возмездия за атаку ВСУ на мирных граждан в Белгороде в канун Нового года.

МО РФ: по ВПК Украины нанесен групповой удар высокоточным оружием

Фото: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media

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Тема:
Спецоперация

По военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины нанесен групповой удар высокоточным оружием. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ВПК Украины», — говорится в опубликованном релизе.

В оборонном ведомстве отметили, что данные предприятия выполняли заказы по производству ракет, беспилотников, а также осуществляли ремонт вооружения и военной техники в Киеве и пригородах.

Кроме того был нанесен массированный удар по складам, на которых хранились ракеты, боеприпасы и авиационные средства поражения, ранее поставленные западными странами для нужд ВСУ. Мониторинг проведенной операции подтвердил достижение всех целей и уничтожение объектов.

Действия ВС РФ в отношении киевского режима стали продолжением возмездия за атаку ВСУ на мирных граждан в Белгороде в канун Нового года. Как сообщал ранее 5-tv.ru, Владимир Путин 1 января посетил восстанавливающихся после ранения участников спецоперации по защите Донбасса. В ходе беседы с ними глава государства назвал трагедию в Белгороде терактом и пообещал, что ответные действия российской армии продолжатся, а также подчеркнул, что удары будут наноситься строго по военным объектам и центрам принятия решений.

Тема:
Спецоперация
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