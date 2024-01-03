С любовью к себе: какие неявные привычки убивают вашу женственность

Зачастую многие не задумываются, насколько важно уметь слышать себя.

Принятие самой себя — очень важный и ценный процесс, который должна пройти каждая девушка. Невероятно важно ценить то, что у тебя есть, и получать настоящее удовольствие от жизни. О том, что мешает раскрыть свою женственность, рассказала dni.ru певица и ведущая тренингов по саморазвитию Перукуа.

Излишнее внимание другим

Слишком часто мы обращаем большое внимание на окружающих нас людей. К примеру, вам кажется, что кто-то успешнее или красивее. Сперва стоит понять, что постоянная, пусть и неспециальная, зависть окружающим лишь вредит и тянет назад. Это может сильно сказаться на вашем здоровье и красоте, ведь когда мы испытываем зависть, в крови вырабатывается кортизол, который может нарушить гормональный фон.

Сфокусируйтесь на своих успехах, больше уделяйте внимания своему развитию и старайтесь ценить себя, а не следить за достижениями посторонних.

Неуместный стыд

Гордитесь своим телом и всеми процессами в нем. Перестаньте стесняться критических дней и как можно больше позволяйте себе отдыхать во время менструации. Относитесь к себе с бережностью и ни в коем случае не игнорируйте сигналы своего организма.

Неумение отдыхать

Усталость убивает не только женственность, но и все здоровье. Не забывайте вовремя давать себе передышку и вспоминать, чего вы хотите на самом деле. Отдых должен быть полноценным — иначе тело не сможет до конца восстановиться, мысли будут заполнены делами и планами, а усталость будет лишь накапливаться.

Невозможность услышать себя

В современном мире очень ценно мыслить рационально, но теперь намного сложнее услышать истинный голос своего сердца. Чувствительность и интуиция постепенно притупляются, от чего можно потерять связь со своей душой. Не забывайте прислушиваться к себе — в этом отлично помогут медитации и йога. Также можно попробовать кратковременные прогулки в тишине или под спокойную и расслабляющую музыку.

Отсутствие самовыражения

Если вы человек искусства, то творческая энергия обязательно должна находить выход. Иначе невозможность развивать свое «игривое начало» будет негативно сказываться на ментальном здоровье и общем настроении.

Чтобы развить в себе женственность, попробуйте найти увлечение, от которого будете получать большое удовольствие. Творческий процесс по-настоящему поможет наладить диалог со своим внутренним миром.

Излишний перфекционизм

Не предъявляйте себе слишком завышенные требования — будьте терпеливее. Не забывайте, что невозможно достичь успеха в одночасье, а непрерывная работа и развитие не должны стать навязчивой идеей. Учитесь хвалить себя за тот результат, которого уже достигли. И помните, что в приоритете должно оставаться то, что радует.

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