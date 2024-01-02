Основатель направления ценностно-ориентированной психологии Олег Гадецкий рассказал, как претворять в жизнь свои мечты.

Многие под бой новогодних курантов загадывают желания, но не все могут похвастаться их исполнением. Как полагает кандидат философских наук и основатель направления ценностно-ориентированной психологии (ЦОП) Олег Гадецкий, в Новый год и во все остальные дни можно загадать то, что непременно сбудется, и это не чудо, а часть большой работы человека с его подсознанием. Важно только правильно это делать. В интервью изданию dni.ru эксперт дал советы для превращения мечтаний в реальность.

Почему мечты не сбываются?

Как отметил Гадецкий, желания влияют на действительность, так как приводят к осознанному выбору целей и концентрируют внимание. А еще он верит, что в мире действует любящая поддерживающая сила, которая воплощает мысли в жизни. Так или иначе, утверждает психолог, необходимо переводить свои «хочу» в конкретные планы. А еще важно эти «хочу» правильно формулировать. Желание быть счастливым не сбывается, потому что оно слишком абстрактно и широко, неопределенность не позволяет реализовать все его составляющие, то есть составляющие субъективного счастья.

Кроме того, реализации мечты часто мешают негативные установки. Если человек не верит, что способен заработать на квартиру или встретить любовь, на что можно рассчитывать? В своем подсознании он расставляет блоки, не дающие двигаться к поставленной цели. Так и находится миллион причин не стараться ради заветного.

Как загадывать желания?

Еще до того, как вы сформулируете мечту, займитесь определением собственных потребностей и ценностей. Поймите, что важно, почему хочется именно этого, обязательно запишите все, что пришло на ум. Глядя на свои записи, хорошо подумайте, это правда ваше желание или просто стереотипный пунктик? Ведь не для каждого счастье — загородный особняк и своя ферма. Не каждому нужно стать начальником, отцом или матерью в данный момент, владельцем статусного автомобиля. Ищите мечту не в примерах со стороны, а в своих истинных потребностях.

Формулировать желание стоит в позитивном ключе, чтобы настроить разум на достижение цели. Думайте, какую радость испытаете, когда добьетесь своего. Делите задачи на краткосрочные и долгосрочные, формируйте поэтапный алгоритм действий. И обязательно визуализируйте результат. И главное — верьте в свои возможности. В ту самую поддерживающую силу. И знайте, что судьба не приносит подарки на блюдечке, именно вам нужно будет использовать шансы, которые она дает, чтобы самостоятельно прийти к мечте.

Просто ждать бесполезно. Как говорит Гадецкий, загадать желание — значит, погрузиться в свои стремления и найти способ претворить грезы в реальность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как узнать свою судьбу на 2024 год по дате рождения.