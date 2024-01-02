Незаменимых нет: Шольцу грозит отставка в 2024 году

Знакомые с ситуацией источники рассказали, что в Германии уже даже нашли преемника канцлеру.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в этом году может досрочно покинуть пост. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica. Источник, близкий к ситуации, рассказал также, из-за чего Шольц может уйти в отставку.

«Шольц может досрочно покинуть свой пост в 2024 году на фоне падения доверия немцев к его Социал-демократической партии Германии (СПГ)», — отметил источник изданию.

Источник добавил, что уровень поддержки партии канцлера упал с 20% до 15% только за минувший год. Кроме того, одной из причин отставки Шольца может стать скандал, связанный с мошеннической схемой, случившийся в 2020 году. Тогда Шольц сидел в кресле министра экономики и ничего «не заметил».

В связи с происходящим уже даже нашли возможную замену Шольцу. На его место может прийти нынешний министр обороны Борис Писториус, который является одним из самых популярных политиков в Германии.

К слову, в конце прошлого года в Германии заговорили о серьезном государственном кризисе из-за финансовых проблем, масштаб которых нарастал некоторое время, а теперь его невозможно скрыть. В том числе все это связано с выделением огромных средств на поддержку Украины. Немецкий журнал Focus в конце ноября опубликовал результаты соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как канцлер ФРГ Олаф Шольц сел в лужу при упоминании Путина.