Новая политическая провокация: канцлер ФРГ Шольц сел в лужу при упоминании Путина

После начала СВО ряд стран Европы наложил на РФ санкции, результатом которых стал энергетический кризис. Кого в Германии на самом деле обвиняют в проблемах Запада и в чем кроется конфуз Шольца?

Новогоднее обращение канцлера Германии Олафа Шольца обернулось оглушительным фиаско. Упомянувший в своей патетической речи проблемы с газом и Владимира Путина премьер-министр ФРГ сел в лужу, заставив усомниться в своих словах собственных избирателей.

В своей официальной речи канцлер подвел итоги года в Германии, подчеркнув, что за последнее время правительству удалось добиться роста зарплат и пенсий, приостановить рост инфляции и привести в порядок вопросы, связанные с добычей ресурсов. По уверениям Шольца, те возникшие проблемы, касающиеся ресурсов, с которыми население страны вынуждено было столкнуться, стало следствием украинского конфликта.

По уверениям Шольца, Россия и Путин якобы «перекрыли газовый кран», что привело к резкому росту цен на сырье в Германии. Вот только ФРГ стала одним из первых государств, кто наложил на РФ санкции, за что позже сами же и поплатились.

«Едва Covid-19 прошел половину пути, как Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы. Наш мир стал более беспокойным и суровым. Он меняется с совершенно ошеломляющей скоростью», — заявил он, объясняя этими событиями проблемы жителей Германии.

В довершение своего обращения Шольц упомянул, что дыры в бюджете Германии не позволят реализовать правительству все задуманные проекты. Впрочем, как только появится возможность, правительство направит все деньги и ресурсы на их воплощение.

Чуть ранее Шольц уже позволял себе подобные публичные провокации. Одна из них привела к тому, что немецкие избиратели потребовали отправить премьер-министра в отставку, а партия, лидером которой он является, оглушительно проиграла предвыборную гонку.

До этого 5-tv.ru писал, что Шольц попросил Орбана выйти при обсуждении вступления Украины в ЕС.