Госдолг США вновь обновил исторический максимум

Какая задолженность числится за Америкой по состоянию на январь 2024-го?

Государственный долг США впервые за все время превысил 34 триллиона долларов. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте Минфина страны.

Так, согласно последним цифрам, по состоянию на 2 января задолженность США составляет 34,001 триллиона долларов. Прим этом еще в сентябре 2023-го она находилась на уровне 33 триллионов долларов.

Прежде агентство Bloomberg сообщило, что 2023 год оказался для доллара худшим с начала пандемии коронавируса. Так, в прошлом году индекс американской валюты резко упал почти на 3%. Одной из причин эксперты называют неутешительные прогнозы — неминуемо замедление темпов роста экономики США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экономике США предсказали печальное будущее.