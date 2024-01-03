С каждым днем вопрос ухода канцлера ФРГ с поста становится все острее. Как отметил депутат Гуннар Бек, политика Шольца не устраивает многих.

Канцлеру Германии Олафу Шольцу лучше всего покинуть свой пост, так как его правительство — это катастрофа. Об этом заявил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек.

«Думаю, что было бы очень хорошо, если бы он ушел в отставку, потому что его правительство — это катастрофа, дипломатическая, экономическая и во всех других отношениях. Но я не думаю, что он уйдет в отставку по этой причине», — сказал Бек.

Однако он добавил, если Шольц в ближайшее время уйдет в отставку, это не сыграет ему на руку, так как в будущем он не сможет вновь вернуться в политику, добиться какого-либо успеха своей партии. Кроме того, Бек не видит пока способа, как заставить Шольца уйти с поста. Так как это не в интересах его партнеров по коалиции, поскольку они еще более непопулярны.

«И не в интересах главной оппозиционной партии „Христианско-демократический союз“ (ХДС) заставлять его уйти, потому что в интересах господина Фридриха Мерца, чтобы Шольц устроил настоящую катастрофу в оставшиеся 18 месяцев», — подытожил он.

К слову, как рассказывал итальянской газете La Repubblica источник, близкий к ситуации, уровень поддержки партии канцлера упала с 20% до 15% только за минувший год. В связи с этим уже даже нашли возможную замену Шольцу. На его место может прийти нынешний министр обороны Борис Писториус, который является одним из самых популярных политиков в Германии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как канцлер ФРГ Олаф Шольц сел в лужу при упоминании Путина.