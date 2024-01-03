«Его правительство — катастрофа»: как в Германии отнеслись к возможной отставке Шольца

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 972 0

Евродепутат Бек: было бы очень хорошо, если бы Шольц ушел в отставку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulrich Stamm; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

С каждым днем вопрос ухода канцлера ФРГ с поста становится все острее. Как отметил депутат Гуннар Бек, политика Шольца не устраивает многих.

Канцлеру Германии Олафу Шольцу лучше всего покинуть свой пост, так как его правительство — это катастрофа. Об этом заявил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек.

«Думаю, что было бы очень хорошо, если бы он ушел в отставку, потому что его правительство — это катастрофа, дипломатическая, экономическая и во всех других отношениях. Но я не думаю, что он уйдет в отставку по этой причине», — сказал Бек.

Однако он добавил, если Шольц в ближайшее время уйдет в отставку, это не сыграет ему на руку, так как в будущем он не сможет вновь вернуться в политику, добиться какого-либо успеха своей партии. Кроме того, Бек не видит пока способа, как заставить Шольца уйти с поста. Так как это не в интересах его партнеров по коалиции, поскольку они еще более непопулярны.

«И не в интересах главной оппозиционной партии „Христианско-демократический союз“ (ХДС) заставлять его уйти, потому что в интересах господина Фридриха Мерца, чтобы Шольц устроил настоящую катастрофу в оставшиеся 18 месяцев», — подытожил он.

К слову, как рассказывал итальянской газете La Repubblica источник, близкий к ситуации, уровень поддержки партии канцлера упала с 20% до 15% только за минувший год. В связи с этим уже даже нашли возможную замену Шольцу. На его место может прийти нынешний министр обороны Борис Писториус, который является одним из самых популярных политиков в Германии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как канцлер ФРГ Олаф Шольц сел в лужу при упоминании Путина.

-23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:39
«Просто спички! Палочки!» — Шаляпин раскритиковал ноги Волочковой
6:26
Планируем отдых с умом: когда выгодно брать отпуск в 2024 году
6:13
«Его правительство — катастрофа»: как в Германии отнеслись к возможной отставке Шольца
6:00
Артиллеристы наносят огневое поражение! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:45
Украину предупредили о возможном «жестком предательстве» со стороны Запада
5:28
Маск предупредил человечество о новой угрозе

Сейчас читают

Дефицит — не повод выглядеть плохо: за какими вещами гонялись советские модницы
«У него нет внутренней культуры»: Соседов и Гоман сцепились в эфире федерального шоу
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса