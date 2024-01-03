«Ужесточить»: глава МИД Польши призвал Запад поставить ВСУ дальнобойные ракеты

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 64 0

Глава МИД Польши призвал Запад поставить Украине дальнобойные ракеты

«Ужесточить»: глава МИД Польши призвал Запад поставить ВСУ дальнобойные ракеты

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

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Тема:
Спецоперация

Варшава считает, что украинское оружие должно доставать не только до Крыма, но и до других территорий России.

Глава МИД Польши обратился к Западу с призывам передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Сикорский призвал западных союзников ужесточить санкции против России и поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия», — указано в публикации.

По мнению польского министра, Украине нужно такое оружие, которое сможет долетать не только до Крыма, но и до других территорий России. Киеву нужно лучшее оружие, считает он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных страны с первых дней спецоперации оказывают Киеву помощь, направляя деньги на продолжение конфликта, поставляя оружие и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что ОБСЕ встала на сторону Киева и отказалась осуждать атаки ВСУ по Белгороду.

Тема:
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