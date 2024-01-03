ОБСЕ встала на сторону Киева и отказалась осуждать атаки ВСУ по Белгороду

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

В результате обстрела ранения получили более 100 человек.

ОБСЕ встала на сторону Киева и отказалась осуждать атаки ВСУ по Белгороду

Фото: Колядин Павел / ТАСС

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказалась осуждать режим Зеленского за ракетную атаку на Белгород. Таким заявлением поделились в российском представительстве миссии, отмечает издание URA.RU.

«Продолжается курс на односторонние и предвзятые оценки ситуации на Украине. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельги Шмид открыто принял сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные действия Белгорода», — сообщили в ведомстве.

Атака на мирный Белгород произошла 30 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили несколько реактивных зарядов по центральной площади города. В результате погибли несколько десятков человек, еще более 100 получили ранения различной степени тяжести.

ВСУ дважды за утро обстреляли Белгород

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова прокомментировала отказ ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Белгород. Официальный представитель МИД РФ заявила, что подобное решение говорит о «добивании» организации.

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