В Россию прибыла первая партия куриных яиц из Турции

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 5 433 0

Москва месяцем ранее начала закупать яйца у Баку и Анкары.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Global Look Press; fsvps.gov.ru; 5-tv.ru

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В Россию из Турции через пропускной пункт «Яраг-Казмаляр» прибыла первая партия куриных яиц в количестве 316,8 тысяч штук. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Вес поставки составил 19,36 тонны, отметили в ведомстве. Партия будет распределена по торговым точкам на территории РФ.

В Россельхознадзоре рассказывали, что стартовали поставки инкубационного яйца от шести турецких предприятий, чья продукция соответствует с ветеринарно-санитарными требованиями России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Известно, что несколько партий куриных яиц из Азербайджана также уже прибыли в Россию.

Ранее в России резко выросла цена на мясо кур и куриные яйца. Вопрос дошел даже до президента РФ. Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года пообещал, что ситуация с ценами на куриное яйцо вскоре будет улучшаться. По его словам, стоимость выросла из-за роста спроса.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФАС возбудила дела в четырех регионах России после подорожания куриных яиц.

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