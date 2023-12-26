ФАС возбудила дела в четырех регионах России после подорожания куриных яиц

Четыре дела возбуждены против производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях по фактам резкого подорожания продукта. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Специалисты отправились в регионы с проверками, в ходе которых было выявлено, что в Кемеровской области производители допустили рост цен на куриные яйца от 31 до 40%. Кроме того, установлено доминирующее положение на рынке ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика», входящие в одну структуру.

В Воронежской области куриные яйца подорожали от 16 до 37%, такую ситуацию допустили ООО «Птицефабрика Бобровская», «ППХ «Заброденское», «Ряба» и кооператив «Птицефабрика Третьяковская».

Также в Ивановской области компании «Птицефабрика «Кинешемская» и «Ивановская птицефабрика» повысили цены на свою продукцию от 18 до 23%. От 9 до 24% цены были повышены в Донецкой области компаниями «Новоазовская птицефабрика», «Птицефабрика Пролетарская», «Зугрэсский репродуктор» и «Амвросиевская птицефабрика».

«В результате проверок экономической обоснованности цен и действий компаний мы видим, что в отдельных случаях рост цен не обусловлен экономическими причинами, а происходит, в том числе, в результате договоренностей хозяйствующих субъектов. Если выявляются факты такого поведения участников рынка — наши территориальные управления возбуждают дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Сейчас таких регионов шесть — это Кировская, Кемеровская, Воронежская, Ивановская области и ряд других. Работа продолжается», — уточнил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россию освободят от пошлины на импорт куриных яиц. Их будут ввозить без пошлины с 1 января 2024 года. Тарифная льгота будет краткосрочной и продлится до 30 июня. Ожидается, что за это время в страну привезут до 1,2 миллиарда яиц.