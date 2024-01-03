Геймер Blue Scuti первым в мире полностью прошел классический «Тетрис»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49 0

Мальчик побил все рекорды, ранее установленные в игре.

Геймер Blue Scuti первым в мире полностью прошел классический «Тетрис»

Фото: DPA / ТАСС

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Тринадцатилетний геймер Вилли, известный своей аудитории под никнеймом Blue Scuti, первым в истории смог полностью пройти игру «Тетрис» на оригинальной приставке Nintendo NES. Видео своего триумфа он опубликовал на YouTube-канале.

Вилли побил все установленные ранее мировые рекорды в игре, которая вышла целых 34 года назад. Чтобы пройти классический «Тетрис» полностью ему понадобилось где-то 38 минут.

«Боже мой, да! Сейчас потеряю сознание. Не чувствую своих пальцев, не чувствую своих рук», — вскрикнул он, увидев результат на экране.

Мальчик достиг 157 уровня, после чего фигурки перестали выплывать. Ранее такого результата добивался только искусственный интеллект, а обычные игроки застревали на 29 уровне, где скорость падения блоков становилась выше.

Билли после в интервью рассказал, что свое достижение посвятил ныне покойному отцу Алану Гибсону.

«Тетрис» был разработан советским программистом Алексеем Пажитновым. Выпущена игра была в 1984 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция расследует первый случай группового изнасилования в метавселенной.

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