Полиция расследует первый случай группового изнасилования в метавселенной

Британская полиция расследует первый случай виртуального группового изнасилования девушки в метавселенной. Ее аватар подвергся надругательству в виртуальной реальности. Об этом пишет Daily Mail.

Жертва была идентифицированная как девочка, чей возраст меньше 16 лет. Она была в виртуальных очках, когда ее аватар был изнасилован несколькими виртуальными мужчинами. В полиции считают, что ребенок мог получить травму психологического характера, ровно такую же, какая может возникнуть у пережившего насилие в реальной жизни.

«Существует эмоциональное и психологическое воздействие на жертву, которое является более долгосрочным, чем любые физические травмы», — приводит издание слова собеседника.

Власти опасаются, что виновных привлечь к ответственности будет невозможно за неимением соответствующих законов. Статьи в реальной жизни определяют сексуальное насилие как физическое воздействие без согласия.

Расследование стало резонансным. Общество рассуждает, должна ли полиция вообще тратить свое время на преступления, совершенные в метавселенной.

Глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли инициативу поддержал. По его словам, виртуальные средства могут быть нереально захватывающими, а речь идет о «ребенке, пережившем сексуальную травму». К этому нельзя относиться пренебрежительно, считает он.

Клеверли добавил, что желающие изнасиловать аватар ребенка вполне могут быть потенциальными преступниками в реальном мире.

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