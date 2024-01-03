Мантуров объявил о скором перезапуске производства на бывшем заводе Volkswagen

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 39 0

До весны 2022-го предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid.

Мантуров объявил о скором перезапуске производства на бывшем заводе Volkswagen

Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев

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Перезапуск автомобильного производства на бывшем заводе Volkswagen, собственником которого в 2023-м стала российская компания «Арт-Финанс», запланировано на первое полугодие 2024 года. Такое заявление сделал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, на сегодняшний день компания договорилась о сотрудничестве с иностранным технологическим партнером.

«Компании принадлежит завод в Калуге Volkswagen, по которому найден индустриальный зарубежный партнер. В Калуге выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года», — подчеркнул министр в беседе с ТАСС.

Напомним, весной минувшего года немецкий концерн Volkswagen реализовал российские активы компании ООО «Арт-Финанс» за 125 миллионов евро.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Силуанова о том, что сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura.

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