Силуанов заявил, что сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Чиновник отметил, что новый отечественный автомобиль можно назвать машиной бизнес-класса.

Силуанов заявил, что сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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В Минфине РФ заявили о намерении первыми пересесть на новые автомобили Lada Aura. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в эфире федерального канала.

По его словам, он одним из первых успел связаться с «АвтоВАЗом» и попросил отправить первые пять автомобилей со станка министерству финансов. Чиновники должны получить машины в начале 2024 года, уточнил министр.

«И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства», — прокомментировал Силуанов.

Глава Минфина отметил, что ему уже посчастливилось лично протестировать отечественную новинку, и она оказалась комфортабельной. По его словам, Lada Aura можно назвать машиной бизнес-класса, которая ничуть не хуже зарубежных моделей.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал выпуск первой «Волги» в середине 2024 года.

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