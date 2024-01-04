В США заявили, что не отказывались от стремления победить Россию на Украине

США не отказывались от стремления и желания победить Россию на Украине даже после провала контрнаступления ВСУ, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Так он опроверг прошлогоднюю публикацию издания Politico, в которой сообщалось, что Штаты фактически согласились с территориальными уступками России. Американский политик назвал эту информацию недостоверной.

«Нет, это неправда. Неправда», — ответил он на брифинге на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о планах президента Украины Владимира Зеленского на текущий год.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.