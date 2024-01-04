В США заявили, что не отказывались от стремления победить Россию на Украине

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Провал контрнаступления ВСУ, на которое так уповали в Белом доме, не изменил позицию Вашингтона в отношении Киева, заявили в Госдепе. Хотя американская пресса говорит об обратном.

В США заявили, что не отказывались от стремления победить Россию на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

США не отказывались от стремления и желания победить Россию на Украине даже после провала контрнаступления ВСУ, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Так он опроверг прошлогоднюю публикацию издания Politico, в которой сообщалось, что Штаты фактически согласились с территориальными уступками России. Американский политик назвал эту информацию недостоверной.

«Нет, это неправда. Неправда», — ответил он на брифинге на соответствующий вопрос журналиста.

 Ранее 5-tv.ru рассказывал о планах президента Украины Владимира Зеленского на текущий год.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
3 янв
В Госдуме назвали возмездием ответ киевскому режиму за удары по Белгороду
3 янв
Кулеба заявил о созыве чрезвычайного заседания совета Украина — НАТО
3 янв
Опубликованы кадры возвращения российских военных из украинского плена
3 янв
МО РФ: с территории Украины возвращены 248 российских военнослужащих
3 янв
«До границ Польши?» — Захарова ответила на призыв поставить ВСУ дальнобойные ракеты
3 янв
ВС РФ нанесли удар по позициям иностранных наемников ВСУ в Харькове
3 янв
«Ужесточить»: глава МИД Польши призвал Запад поставить ВСУ дальнобойные ракеты
3 янв
Власти Белгорода сообщили о ранении ребенка в селе Солоти
3 янв
Осужденный за взятку бывший глава УМВД Екатеринбурга погиб в зоне СВО
3 янв
ВСУ дважды за утро обстреляли Белгород
-23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:36
Умер финалист «Comedy Баттл» и звезда КВН Станислав Агафонов
0:21
В США заявили, что не отказывались от стремления победить Россию на Украине
0:04
Отдала за подарки: зоозащитники спасли кошек экс-жены Ефремова от смерти
23:37
В Госдуме назвали возмездием ответ киевскому режиму за удары по Белгороду
23:04
Любовь по часам: в какое время суток лучше всего заниматься сексом
22:49
«Спустя 191 год»: Аргентина призвала Великобританию вернуть Фолклендские острова

Сейчас читают

Опубликованы кадры возвращения российских военных из украинского плена
«Ла Скала» потеряла: почему Вячеслав Макаров отверг карьеру оперного певца
«Внесла свои коррективы»: Алсу сообщила о переменах в жизни
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса