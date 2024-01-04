«Предстоит мрачная и суровая зима»: Украине дали неутешительный прогноз на 2024 год

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 27 0

UnHerd: Россия резко нарастила наступательные возможности

«Предстоит мрачная и суровая зима»: Украине дали неутешительный прогноз на 2024 год

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Пока ВС РФ владеют инициативой на поле боя, ВСУ испытывают нехватку боеприпасов.

Рост наступательных возможностей России сделает 2024 год крайне тяжелым для Украины. Такое мнение выразил колумнист британского портала UnHerd Арис Руссинос.

«Россия упрочила наступательный потенциал и переживает экономический бум», — отметил журналист.

Он указал, что Запад обманул ожидания киевского режима, не сумев резко нарастить производство боеприпасов, несмотря на данные обещания.

Он также назвал положение Киева затруднительным, поскольку страна вынуждена мобилизовать полмиллиона человек, чтобы удержать оборону. Кроме того, насильно отравленные на поле боя украинцы проявят себя гораздо хуже, чем добровольцы, уверен Руссинос.

«Украине предстоит мрачная и суровая зима. Предстоящий же год грозит оказаться еще страшнее», — подытожил журналист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли Украина устоять перед мощью России без спонсоров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
4 янв
«У нас нет»: Киев признался в отсутствии «плана «Б» на случай сокращения помощи Запада
4 янв
В США заявили, что не отказывались от стремления победить Россию на Украине
3 янв
В Госдуме назвали возмездием ответ киевскому режиму за удары по Белгороду
3 янв
Кулеба заявил о созыве чрезвычайного заседания совета Украина — НАТО
3 янв
Опубликованы кадры возвращения российских военных из украинского плена
3 янв
МО РФ: с территории Украины возвращены 248 российских военнослужащих
3 янв
«До границ Польши?» — Захарова ответила на призыв поставить ВСУ дальнобойные ракеты
3 янв
ВС РФ нанесли удар по позициям иностранных наемников ВСУ в Харькове
3 янв
«Ужесточить»: глава МИД Польши призвал Запад поставить ВСУ дальнобойные ракеты
3 янв
Власти Белгорода сообщили о ранении ребенка в селе Солоти
-23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:01
«У нас нет»: Киев признался в отсутствии «плана «Б» на случай сокращения помощи Запада
3:45
«Предстоит мрачная и суровая зима»: Украине дали неутешительный прогноз на 2024 год
3:22
Возраст — не преграда: как выглядит и чем занимается 86-летний Энтони Хопкинс
3:06
Небензя назвал ситуацию в Красном море проекцией происходящего в Газе
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
2:35
«Душа болит»: Юлия Волкова сообщила об утрате члена семьи

Сейчас читают

Импровизация, конфликты и магия кино: как снимали главную сказку страны — «Золушку»
Отдала за подарки: зоозащитники спасли кошек экс-жены Ефремова от смерти
Сигнал с того света: Машков рассказал о мистике на съемках фильма о Распутине
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса