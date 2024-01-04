Пока ВС РФ владеют инициативой на поле боя, ВСУ испытывают нехватку боеприпасов.

Рост наступательных возможностей России сделает 2024 год крайне тяжелым для Украины. Такое мнение выразил колумнист британского портала UnHerd Арис Руссинос.

«Россия упрочила наступательный потенциал и переживает экономический бум», — отметил журналист.

Он указал, что Запад обманул ожидания киевского режима, не сумев резко нарастить производство боеприпасов, несмотря на данные обещания.

Он также назвал положение Киева затруднительным, поскольку страна вынуждена мобилизовать полмиллиона человек, чтобы удержать оборону. Кроме того, насильно отравленные на поле боя украинцы проявят себя гораздо хуже, чем добровольцы, уверен Руссинос.

«Украине предстоит мрачная и суровая зима. Предстоящий же год грозит оказаться еще страшнее», — подытожил журналист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли Украина устоять перед мощью России без спонсоров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.