Один в поле не воин: может ли Украина устоять перед мощью России без спонсоров

|
Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Аналитик Кущ: Украина продержится самостоятельно шесть месяцев

Один в поле не воин: может ли Украина устоять перед мощью России без спонсоров

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Западная поддержка сыграет роль решающего фактора стабильности экономики Незалежной в будущем.

Украина сможет продержаться лишь шесть месяцев, если Запад полностью прекратит помогать. Об этом заявил украинский аналитик Алексей Кущ в беседе с телеканалом Al-Jazeera.

«Теоретически Украина самостоятельно может продержаться от шести месяцев до года. Но для этого потребуется заморозить ряд статей бюджета», — сказал он.

Западные страны обеспечивают помощь Киеву с начала СВО, а значит, эта поддержка и будет решающим фактором стабильности экономики Незалежной. При получении значительных инвестиций и возвращения некоторого числа беженцев у Украины появится «фактор безопасности». Однако достичь его удастся не раньше 2025 года.

Кущ также назвал важным фактором экономического роста Незалежной разблокирование портов в Черном и Азовском морях, чтобы возобновились поставки зерна и стали.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине не знают, как финансировать новую мобилизацию, ведь денег у страны нет.

Тема:
Спецоперация
29 дек
На Украине сообщили о взрывах во Львове и Харькове
29 дек
Работают танкисты: как экипажи группировки «Восток» точно поражают цели
29 дек
Истребитель Су-35С сорвал планы ударной группы ВСУ
29 дек
Ураганный залп: лучшее видео из зоны СВО за день
29 дек
В ГУР слова Буданова о «захвате» Крыма назвали информационной борьбой
28 дек
Песня Верки Сердючки на Проспекте Ветеранов включилась из-за хакерской атаки
28 дек
«Важно помнить»: на Украине признали мирные намерения Путина
28 дек
«Это победа»: в Великобритании шокированы ходом России на Украине
28 дек
Российские силы ПВО сбили три украинских самолета Су-25 в зоне спецоперации
28 дек
«В полной секретности»: Лавров узнал о тайной встрече по «формуле Зеленского»
-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
90.30
-1.41 100.55
-0.80
Начните жить с чистого листа: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 январ...

Последние новости

10:13
В правительстве анонсировали запуск проекта о развитии беспилотного транспорта
10:01
Гормональное обследование: какие анализы следует сдать, если акне портит жизнь
10:00
Очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода в Киеве
9:52
Деятельность коллекторов в России начнут контролировать
9:50
Состояние загнанной лошади: психолог раскрыла, почему в декабре грустно и как это изменить
9:32
Как отдушка для авто: российский рынок на Новый год заполонили контрафактные духи

Сейчас читают

Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой
Журналистское расследование: что подорожало в российских магазинах перед Новым годом?
Задержан подозреваемый в убийстве самарского адвоката Калиниченко
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса