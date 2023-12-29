Западная поддержка сыграет роль решающего фактора стабильности экономики Незалежной в будущем.

Украина сможет продержаться лишь шесть месяцев, если Запад полностью прекратит помогать. Об этом заявил украинский аналитик Алексей Кущ в беседе с телеканалом Al-Jazeera.

«Теоретически Украина самостоятельно может продержаться от шести месяцев до года. Но для этого потребуется заморозить ряд статей бюджета», — сказал он.

Западные страны обеспечивают помощь Киеву с начала СВО, а значит, эта поддержка и будет решающим фактором стабильности экономики Незалежной. При получении значительных инвестиций и возвращения некоторого числа беженцев у Украины появится «фактор безопасности». Однако достичь его удастся не раньше 2025 года.

Кущ также назвал важным фактором экономического роста Незалежной разблокирование портов в Черном и Азовском морях, чтобы возобновились поставки зерна и стали.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине не знают, как финансировать новую мобилизацию, ведь денег у страны нет.