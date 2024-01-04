Сюрпризы погоды: когда потеплеет в Москве

Вильфанд: зима в Москве будет сменяться с заморозков на оттепель и наоборот
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В столице ударили аномальные морозы. Когда они отступят?
Суровые морозы пришли в Москву и Подмосковье. Температура воздуха за окном дошла до почти минус 25 градусов! Когда в столице потеплеет? Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Самым теплым днем из ближайших будет, как ни странно, суббота — там ожидается около минус 17 градусов. Это, конечно, тоже очень холодно, но температура выше, чем-то, что есть сейчас», — объяснил синоптик в беседе с порталом MSK1.RU.
Вильфанд напомнил, что первая половина декабря этой зимы была очень холодной, а вторая — аномально теплой. Такой же цикл будет наблюдаться и в оставшиеся зимние месяцы — заморозки будут сменяться оттепелью.
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