Сюрпризы погоды: когда потеплеет в Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 37 0

Вильфанд: зима в Москве будет сменяться с заморозков на оттепель и наоборот

Сюрпризы погоды: когда потеплеет в Москве

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Тема:
Погода

В столице ударили аномальные морозы. Когда они отступят?

Суровые морозы пришли в Москву и Подмосковье. Температура воздуха за окном дошла до почти минус 25 градусов! Когда в столице потеплеет? Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Самым теплым днем из ближайших будет, как ни странно, суббота — там ожидается около минус 17 градусов. Это, конечно, тоже очень холодно, но температура выше, чем-то, что есть сейчас», — объяснил синоптик в беседе с порталом MSK1.RU.

Вильфанд напомнил, что первая половина декабря этой зимы была очень холодной, а вторая — аномально теплой. Такой же цикл будет наблюдаться и в оставшиеся зимние месяцы — заморозки будут сменяться оттепелью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно одеваться на улицу в мороз. Первое правило — многослойность. Но какие есть еще секреты сохранения тепла?

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