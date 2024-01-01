«Если позволяют убеждения»: как правильно одеваться в минус 25 градусов

Врач-терапевт Чиркова: при морозах нужно одеваться многослойно
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
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Простые, но действенные правила помогут справиться с низкими температурами.
В центральные регионы Россию с началом нового года пришли настоящие январские морозы. Синоптики обещают температуру до минус 25 градусов. Как правильно одеваться в такую погоду, изданию NEWS.ru рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова.
По словам специалиста, при сильных морозах лучше отказаться от украшений, например, сережек и колец. А вот головной убор носить нужно обязательно. Чтобы чувствовать себя комфортно, Чиркова советует одевать свободную, не стесняющую движения, одежду, причем, желательно несколько слоев.
«Одевайтесь многослойно — к телу хлопковую футболку, при сильном морозе можно термобелье, следующий слой — шерстяной или из дышащего синтетического волокна. Верхняя одежда — из непромокаемого и непродуваемого материала. Если позволяют убеждения, носите в холода вещи из натурального меха», — объясняет врач-терапевт.
Специалист напоминает, что обувь желательно выбирать не тесную, и просушивать ее, равно как и варежки или перчатки, стоит с вечера.
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