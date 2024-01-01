«Если позволяют убеждения»: как правильно одеваться в минус 25 градусов

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 40 0

Врач-терапевт Чиркова: при морозах нужно одеваться многослойно

«Если позволяют убеждения»: как правильно одеваться в минус 25 градусов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

Простые, но действенные правила помогут справиться с низкими температурами.

В центральные регионы Россию с началом нового года пришли настоящие январские морозы. Синоптики обещают температуру до минус 25 градусов. Как правильно одеваться в такую погоду, изданию NEWS.ru рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова.

По словам специалиста, при сильных морозах лучше отказаться от украшений, например, сережек и колец. А вот головной убор носить нужно обязательно. Чтобы чувствовать себя комфортно, Чиркова советует одевать свободную, не стесняющую движения, одежду, причем, желательно несколько слоев.

«Одевайтесь многослойно — к телу хлопковую футболку, при сильном морозе можно термобелье, следующий слой — шерстяной или из дышащего синтетического волокна. Верхняя одежда — из непромокаемого и непродуваемого материала. Если позволяют убеждения, носите в холода вещи из натурального меха», — объясняет врач-терапевт.

Специалист напоминает, что обувь желательно выбирать не тесную, и просушивать ее, равно как и варежки или перчатки, стоит с вечера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве и области ввели оранжевый уровень погодной опасности.

Тема:
Погода
1 янв
В Москве и области ввели оранжевый уровень погодной опасности
1 янв
Угрозу цунами объявили на Сахалине
1 янв
К какому столетию в России исчезнет зима? — прогноз климатолога
31 дек
Погода шепчет и кричит: как пережить резкие перепады температуры в Новый год
31 дек
«Настоящая зима»: какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь и в праздники
31 дек
Москвичей предупредили о сильной гололедице 31 декабря
29 дек
Улицы превратились в грязевые потоки в ряде районов Британии из-за шторма
29 дек
Морозные праздники: какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь
28 дек
Нейросети начнут следить за чистотой улиц в Петербурге
28 дек
Погодные аномалии и циклоны: какой будет зима 2024 года
-12° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
Спешить некуда! ТОП самых ленивых знаков зодиака

Последние новости

19:39
Чудеса на Новый год: житель Тюмени выиграл в лотерею миллиард рублей
19:27
«Поведение ужасает»: Гузеева назвала Соседова больным человеком
19:15
В первый день года Владимир Путин сделал памятные подарки участникам СВО
19:03
Обещания и желания: жители России устроили праздничные забеги 1 января
18:51
Какие продукты помогают бороться с герпесом — ответ врача-диетолога
18:39
«Зануды»: AKMAL’ высказался о конфликте «отцов и детей» в шоу-бизнесе

Сейчас читают

Четырехлетняя пострадавшая после атаки ВСУ на Белгород умерла в больнице
«Безусловно, теракт» — Путин об обстреле Белгорода со стороны ВСУ под Новый год
«Просто невероятно!» — Седокова поделилась эмоциями от съемок с Буруновым
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса