«Для британской аудитории»: на Украине раскрыли план Зеленского по Крыму
Политолог Бортник: Зеленский говорит об ударах по Крыму для британской аудитории
Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС
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В Великобритании украинский конфликт воспринимают как еще одну Крымскую войну, считают эксперты.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует удары по Крыму и говорит об операциях на полуострове, чтобы привлечь внимание британской аудитории. Таким мнением поделился директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Этот стратегический пункт. Президент говорит его для британской аудитории», — прокомментировал он в интервью YouTube-каналу Politeka.
Бортник отметил, что тема Крыма находится в рамках геополитических интересов Лондона, а британцы воспринимают конфликт России и Украины как «еще одну Крымскую войну».
Эксперт добавил, что преданные Великобританией Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Storm Shadow и морские беспилотники были бы более уместными к применению именно для атак на полуостров.
В заключение Бортник подчеркнул, что Крым имеет важное стратегическое значение, а контроль над ним позволяет распространять свое влияние как в Азовском море, так и Черном.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский назвал изоляцию Крыма главной целью ВСУ в 2024 году.
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