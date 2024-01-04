«Для британской аудитории»: на Украине раскрыли план Зеленского по Крыму

В Великобритании украинский конфликт воспринимают как еще одну Крымскую войну, считают эксперты.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует удары по Крыму и говорит об операциях на полуострове, чтобы привлечь внимание британской аудитории. Таким мнением поделился директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Этот стратегический пункт. Президент говорит его для британской аудитории», — прокомментировал он в интервью YouTube-каналу Politeka.

Бортник отметил, что тема Крыма находится в рамках геополитических интересов Лондона, а британцы воспринимают конфликт России и Украины как «еще одну Крымскую войну».

Эксперт добавил, что преданные Великобританией Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Storm Shadow и морские беспилотники были бы более уместными к применению именно для атак на полуостров.

В заключение Бортник подчеркнул, что Крым имеет важное стратегическое значение, а контроль над ним позволяет распространять свое влияние как в Азовском море, так и Черном.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский назвал изоляцию Крыма главной целью ВСУ в 2024 году.