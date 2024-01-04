«Война с Россией»: в Британии допустили ввод войск НАТО на Украину

Запад сделал для Украины все возможное, кроме отправки в зону конфликта своего контингента.

НАТО может ввести свои войска на Украину, если у ВСУ появятся еще большие проблемы в зоне конфликта. Об этом заявил отставной полковник ВС Великобритании Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Он допустил, что альянс может вступить в «войну с Россией» на Украине, если ситуация выйдет из-под контроля. По его словам, если это случится, то в ближайшие годы.

«Не исключено, что, если Россия начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию», -прокомментировал Бреттон-Гордон в интервью TalkTV.

Полковник отметил, что на данном этапе западные союзники Киева сделали для ВСУ все, что было в их силах, кроме ввода своих войск.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных страны с первых дней спецоперации оказывают Киеву помощь, направляя деньги на продолжение конфликта, поставляя оружие и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Польши призвал Запад поставить ВСУ дальнобойные ракеты.