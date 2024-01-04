«Война с Россией»: в Британии допустили ввод войск НАТО на Украину

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 141 0

Полковник ВС Британии Бреттон-Гордон допустил ввод войск НАТО на Украину

«Война с Россией»: в Британии допустили ввод войск НАТО на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Yauhen Yerchak

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Запад сделал для Украины все возможное, кроме отправки в зону конфликта своего контингента.

НАТО может ввести свои войска на Украину, если у ВСУ появятся еще большие проблемы в зоне конфликта. Об этом заявил отставной полковник ВС Великобритании Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Он допустил, что альянс может вступить в «войну с Россией» на Украине, если ситуация выйдет из-под контроля. По его словам, если это случится, то в ближайшие годы.

«Не исключено, что, если Россия начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию», -прокомментировал Бреттон-Гордон в интервью TalkTV.

Полковник отметил, что на данном этапе западные союзники Киева сделали для ВСУ все, что было в их силах, кроме ввода своих войск.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных страны с первых дней спецоперации оказывают Киеву помощь, направляя деньги на продолжение конфликта, поставляя оружие и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Польши призвал Запад поставить ВСУ дальнобойные ракеты.

Тема:
Спецоперация
4 янв
«Для британской аудитории»: на Украине раскрыли план Зеленского по Крыму
4 янв
«В случайном порядке»: на Украине предложили мобилизацию через лотерею
4 янв
Танк в капкан: какие ВС РФ создали ловушки для западной техники ВСУ
4 янв
«Грачи» в деле! Лучшее видео из зоны СВО за день
4 янв
«Граница между своими и чужими»: на Украине раскритиковали русскоязычных боевиков ВСУ
4 янв
«У нас нет»: Киев признался в отсутствии «плана «Б» на случай сокращения помощи Запада
4 янв
«Предстоит мрачная и суровая зима»: Украине дали неутешительный прогноз на 2024 год
4 янв
В США заявили, что не отказывались от стремления победить Россию на Украине
3 янв
В Госдуме назвали возмездием ответ киевскому режиму за удары по Белгороду
3 янв
Кулеба заявил о созыве чрезвычайного заседания совета Украина — НАТО
-23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
Волшебный гороскоп: кто вы из «Гарри Поттера» по знаку зодиака

Последние новости

9:56
Волшебный гороскоп: кто вы из «Гарри Поттера» по знаку зодиака
9:21
Удачное начало: 4 знака зодиака ждет невероятный денежный успех в январе 2024
9:17
«Война с Россией»: в Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
9:01
«Для британской аудитории»: на Украине раскрыли план Зеленского по Крыму
8:45
Комплексная проверка: раскрыты признаки квартиры, которую не стоит покупать
8:31
«В случайном порядке»: на Украине предложили мобилизацию через лотерею

Сейчас читают

«Трясет и будет трясти весь год»: почему количество землетрясений в мире растет
Правда или вымысел? Может ли причиной шизофрении являться вирус
«До сих пор отхожу»: Волочкова о встрече Нового года, подарке дочери и итогах 2023-го
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса