Почему возникает межбровная морщинка, и как от нее избавиться

Порой морщинка между бровями может появиться и в молодости. Важно не запустить эту зону лица, чтобы со временем не потерять красоту кожи.

У многих между бровями может быть заметна небольшая кожная складка, которая появляется, когда мы хмурим брови. С возрастом эта маленькая морщинка обычно становится глубже и намного виднее, визуально делая лицо мрачнее. Что вызывает подобное «изменение» и как его скорректировать, рассказала изданию «Страсти» врач-дерматовенеролог, косметолог Екатерина Трухина.

Основной причиной появления морщин является гипертонус глабеллярного мышечного комплекса межбровья. В области лица рельеф кожи формируется в том же направлении, в котором обычно «двигается» мышца. Если вдруг она находится в гипертонусе, то начинает «нагружать» кожу, что и влечет за собой возникновение морщин.

Важно отметить, что в появлении «межбровки» значимую роль играет индивидуальное строение мышц. Порой и в юном возрасте в состоянии покоя может быть заметна небольшая складка в этой зоне лица.

Скрыть маленький изъян возможно благодаря введению ботулотоксина. Регулярная процедура станет хорошей профилактикой и скорее всего избавит от необходимой коррекции филлером в дальнейшем.

Однако если морщины сформировались уже достаточно глубоко и ни разу не подвергались никакой коррекции, стоит попробовать заполнить их препаратом на гиалуроновой основе.

Как отметила эксперт, вопрос косметологического вмешательства стоит лишь в длительности эффекта. Врач посоветовала «не запускать» межбровную зону, ожидая «правильного» возраста для врачебных процедур. Лучше «прислушиваться» к показаниям.

«То есть если в 23-25 лет наблюдается гипертонус межбровья, и он скорректирован инъекциями ботулотоксина, этого бывает достаточно для улучшения этой зоны», — объяснила специалист.

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