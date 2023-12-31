Как восстановить кожу после новогодних застолий: есть несколько способов

Врач Томс: для устранения отеков нужно пить воду с лимонным соком
Фото: www.globallookpress.com / STO Stock
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Косметолог дала эффективные советы.
Если во время новогодних праздников вы налегали на алкоголь, то необходимо пить много воды. Это поможет нормализовать обмен веществ в организме, вывести токсины, очистить кожу и насытить ее влагой. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-косметолог Анна Томс.
По словам специалиста, если вы хотите придать лицу свежий и отдохнувший вид, то стоит добавить в воду лимонный сок. Также можно выйти на небольшую разминку, которая поспособствует выведению лишней жидкости из организма. Вместе с тем бороться с отечностью можно с помощью умывания холодной водой и контрастного душа. Также можно сделать массаж по лимфодренажным линиям.
«Массаж необходимо делать от центра к периферии лица, спускаясь по шее к лимфоузлам», — добавила косметолог Томс.
Также врач подчеркнула, что необходимо тщательно очищать кожу. В зимнее время важно пользоваться пенкой для умывания или молочком. В конце процедуры можно нанести лосьон или увлажняющий тоник.
«Важно, чтобы в составе уходовых средств отсутствовал спирт. Для устранения тусклого цвета лица подойдут средства с содержанием фруктовых и AHA-кислот, а также энзимная пудра. Если говорить об увлажняющих средствах, то отлично подойдут маски с антиоксидантами, витаминами С, А и Е», — уверена Томс.
Кроме того, не стоит пренебрегать различными косметическими процедурами. Врач выделила биоревитализацию. Она позволит за максимально короткое время избавиться от шелушения кожи, мелких морщин и улучшить цвет лица.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что зимой нужно пить больше воды для увлажнения кожи.
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