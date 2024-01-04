Свой пацан или хам? Чем грозят «жесткие» шутки в адрес любимого человека

Порой все партнеры шутят друг над другом, но очень важно не перейти черту.

Порой для некоторых пар вполне нормально шутить друг над другом на самые разные темы — будь то возраст или же внешность. Кто-то делает это по-доброму, но иногда странные шутки могут вызвать вопросы о состоянии отношений двух, казалось бы, любящих друг друга людей. О подобном юморе подробно рассказала 5-tv.ru психолог-сексолог Александра Миллер.

По словам специалиста, в каждой паре существует «своя атмосфера», в которой может быть принят некоторый «стеб». Все зависит от определенных факторов, например, сколько уже длятся отношения, и есть ли у возлюбленных дети.

Эксперт объяснила, что не каждого мужчину и женщину в первую очередь связывают половые отношения. Существует также вполне «дружеская» любовь, в которой люди могут подшучивать друг над другом — и это будет считаться нормой.

«Это очень классно, потому что люди поддерживают друг друга. Мужчина себя очень комфортно чувствует, потому что он может подшутить», — поделилась мнением наша собеседница.

Однако психолог отметила, что во всем необходим баланс. В по-настоящему идеальных и гармоничных отношениях мужчина никогда не позволит себе, в особенности публично, высмеять свою партнершу.

«Очень многие женщины почему-то считают, что „свой пацан“ — это нормально», — выделила Александра Миллер.

Такие отношения, по мнению эксперта, могут находиться под угрозой, ведь они начинают плавно перетекать в дружеские. Мужчина перестает воспринимать женщину и больше видит в ней друга, не боясь ее задеть или обидеть. Страдает от этого и интимная жизнь пары.

Александра также заметила, что наш мозг не обладает чувством юмора. Именно поэтому некоторые, казалось бы, шутки могут постепенно «записываться» на подкорку сознания и со временем превращаться в комплексы.

«Лучше такого не делать. И хорошо было бы в отношениях, чтобы больше присутствовала теплота и нежность, нежели колкость, какой-то холод и жесткие шуточки. Потому что они не добавляют теплоты в отношения и не добавляют взаимопонимания», — объяснила психолог.

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