Свой пацан или хам? Чем грозят «жесткие» шутки в адрес любимого человека

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 30 0

Психолог Миллер: слишком дружеские отношения и стеб в паре могут убить любовь

Фото, видео: www.globallookpress.com / M. Baumann; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Порой все партнеры шутят друг над другом, но очень важно не перейти черту.

Порой для некоторых пар вполне нормально шутить друг над другом на самые разные темы — будь то возраст или же внешность. Кто-то делает это по-доброму, но иногда странные шутки могут вызвать вопросы о состоянии отношений двух, казалось бы, любящих друг друга людей. О подобном юморе подробно рассказала 5-tv.ru психолог-сексолог Александра Миллер.

По словам специалиста, в каждой паре существует «своя атмосфера», в которой может быть принят некоторый «стеб». Все зависит от определенных факторов, например, сколько уже длятся отношения, и есть ли у возлюбленных дети.

Эксперт объяснила, что не каждого мужчину и женщину в первую очередь связывают половые отношения. Существует также вполне «дружеская» любовь, в которой люди могут подшучивать друг над другом — и это будет считаться нормой.

«Это очень классно, потому что люди поддерживают друг друга. Мужчина себя очень комфортно чувствует, потому что он может подшутить», — поделилась мнением наша собеседница.

Однако психолог отметила, что во всем необходим баланс. В по-настоящему идеальных и гармоничных отношениях мужчина никогда не позволит себе, в особенности публично, высмеять свою партнершу.

«Очень многие женщины почему-то считают, что „свой пацан“ — это нормально», — выделила Александра Миллер.

Такие отношения, по мнению эксперта, могут находиться под угрозой, ведь они начинают плавно перетекать в дружеские. Мужчина перестает воспринимать женщину и больше видит в ней друга, не боясь ее задеть или обидеть. Страдает от этого и интимная жизнь пары.

Александра также заметила, что наш мозг не обладает чувством юмора. Именно поэтому некоторые, казалось бы, шутки могут постепенно «записываться» на подкорку сознания и со временем превращаться в комплексы.

«Лучше такого не делать. И хорошо было бы в отношениях, чтобы больше присутствовала теплота и нежность, нежели колкость, какой-то холод и жесткие шуточки. Потому что они не добавляют теплоты в отношения и не добавляют взаимопонимания», — объяснила психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как понять, что вами манипулируют.

-23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
Волшебный гороскоп: кто вы из «Гарри Поттера» по знаку зодиака

Последние новости

17:56
Владимир Машков вручил удостоверения доверенных лиц Путина на выборах
17:38
«Уничтожила практически все»: последствия кибератаки на «Киевстар»
17:21
Экс-баскетболист ЦСКА Антон Петухов упал в реку Енисей в Красноярске
17:03
Свой пацан или хам? Чем грозят «жесткие» шутки в адрес любимого человека
16:45
«Мясные штурмы»: политолог рассказал о лотерейной мобилизации на Украине
16:29
Новогодние каникулы в Белгородской области продлили до 19 января

Сейчас читают

МО РФ: на Украине ликвидировано почти шесть тысяч иностранных наемников
«По делам судите их»: Вайнберг объяснил, как распознать фальшивых патриотов
Сигнал с того света: Машков рассказал о мистике на съемках фильма о Распутине
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса