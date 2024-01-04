Microsoft добавит новую клавишу для своих ПК

Это первое серьезное изменение за последние 30 лет.

Компания Microsoft сообщила, что впервые за 30 лет изменит классическую клавиатуру на новых компьютерах операционной системы Windows 11. В заявлении директора по маркетингу корпорации Юсуфа Мехди говорится, что добавится новая клавиша Copilot, запускающая искусственный интеллект (ИИ).

В сообщении говорится о нововведении, которое упростит вызов интерфейса виртуального помощника, функциями которого можно воспользоваться уже сейчас. Теперь ИИ позволяет, к примеру, повысить производительность в приложениях Microsoft 365.

«Это (новая клавиша Copilot — Прим. ред.) не только упростит работу людей на компьютере, но и расширит ее эффективность, сделав 2024-й годом ПК с искусственным интеллектом. Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта», — отметил Юсуф Мехди.

Первые компьютеры с клавишей Copilot должны стать доступны в конце февраля.

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