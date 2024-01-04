Microsoft добавит новую клавишу для своих ПК

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 18 0

Microsoft добавит для ПК с Windows 11 клавишу для подключения к ИИ

Microsoft добавит новую клавишу для своих ПК

Фото: www.globallookpress.com / Marina Horvat

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Это первое серьезное изменение за последние 30 лет.

Компания Microsoft сообщила, что впервые за 30 лет изменит классическую клавиатуру на новых компьютерах операционной системы Windows 11. В заявлении директора по маркетингу корпорации Юсуфа Мехди говорится, что добавится новая клавиша Copilot, запускающая искусственный интеллект (ИИ).

В сообщении говорится о нововведении, которое упростит вызов интерфейса виртуального помощника, функциями которого можно воспользоваться уже сейчас. Теперь ИИ позволяет, к примеру, повысить производительность в приложениях Microsoft 365.

«Это (новая клавиша Copilot — Прим. ред.) не только упростит работу людей на компьютере, но и расширит ее эффективность, сделав 2024-й годом ПК с искусственным интеллектом. Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта», — отметил Юсуф Мехди.

Первые компьютеры с клавишей Copilot должны стать доступны в конце февраля.

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