Нейросети начнут следить за чистотой улиц в Петербурге

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Как развернется борьба ИИ с грязью?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

«Большой брат» берется за уборку улиц Петербурга. Специальные умные камеры теперь будут фиксировать нечищеные улицы и переполненные мусорные контейнеры в Северной столице.

Технология основана на использовании нейросетей, которые самостоятельно находят проблемные места и сообщают об этом профильным службам. Корреспондент «Известий» Анастасия Волкова смогла понаблюдать за борьбой искусственного интеллекта с грязью.

Ранее 5-tv.ru писал, что если вас не устраивает качество уборки снега на придомовых территориях, вы можете пожаловаться в УК или ТСЖ.

Именно вышеуказанные организации ответственны за территорию около многоквартирных домов и обязаны содержать в чистоте тротуары, ступеньки, дорожки, стоянки, крыши и проезжую часть. При этом за территории школ, больниц и других бюджетных учреждений отвечают уже сотрудники администрации.

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