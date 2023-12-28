Нейросети начнут следить за чистотой улиц в Петербурге
Как развернется борьба ИИ с грязью?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru
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«Большой брат» берется за уборку улиц Петербурга. Специальные умные камеры теперь будут фиксировать нечищеные улицы и переполненные мусорные контейнеры в Северной столице.
Технология основана на использовании нейросетей, которые самостоятельно находят проблемные места и сообщают об этом профильным службам. Корреспондент «Известий» Анастасия Волкова смогла понаблюдать за борьбой искусственного интеллекта с грязью.
Ранее 5-tv.ru писал, что если вас не устраивает качество уборки снега на придомовых территориях, вы можете пожаловаться в УК или ТСЖ.
Именно вышеуказанные организации ответственны за территорию около многоквартирных домов и обязаны содержать в чистоте тротуары, ступеньки, дорожки, стоянки, крыши и проезжую часть. При этом за территории школ, больниц и других бюджетных учреждений отвечают уже сотрудники администрации.
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