«Продиктуйте код»: ТОП-8 фраз, используемых телефонными мошенниками

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 14 0

МВД РФ составило ТОП фраз, используемых телефонными мошенниками

«Продиктуйте код»: ТОП-8 фраз, используемых телефонными мошенниками

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Услышав какие слова нужно сразу класть трубку?

Каждый из нас так или иначе сталкивался с телефонными мошенниками. Зачастую они представляются сотрудниками банка и начинают запугивать потенциальную жертву, что та останется без средств, если не выполнит определенные действия. МВД РФ составило ТОП-8 фраз, используемых злоумышленниками.

Если вы услышали нижеприведенные слова, то лучше сразу кладите трубку.

  • Оформлена заявка на кредит;
  • Сотрудник Центробанка;
  • Специальный или безопасный счет;
  • Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию;
  • Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция;
  • Истекает срок действия сим-карты;
  • Продиктуйте код из СМС-сообщения;
  • Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка.

В Центробанке составили «коронные» фразы мошенников, после которых надо бросать трубку

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если вы все-таки стали жертвой и перевели деньги мошенникам. По словам звездного адвоката Сергея Жорина, шанс вернуть средства есть. Какие действия необходимо предпринять — читайте в нашем материале.

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