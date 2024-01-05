«Должны принадлежать ему»: Мария Аронова рассказала, почему содержит мужа

В семье актрисы роли распределены немного иначе, чем во многих других.

Актриса Мария Аронова рассказала, почему она — единственный кормилец в семье. Ее супруг Евгений Фомин уже много лет не работает. Оказалось, что роли в их паре распределены немного иначе, чем во многих российских. Любимый муж занимается ведением хозяйства и воспитанием детей.

«Это твое честное отношение к человеку, посвятившему себя семье. Кормилец всегда остается при кубышке, а тот, другой, фактически без всего. И, с моей точки зрения, на книжке человека, посвятившего жизнь семье, должны лежать хорошие денежки и принадлежать непосредственно ему и никому больше», — заявила знаменитость в интервью «Антенна-Телесемь».

Однако собственные деньги у Фомина все же есть. Актриса отремонтировала его квартиру, чтобы он мог сдавать ее в аренду и получать деньги.

«Собственные деньги у него есть. Он не просит их у меня. Это унизительно. Мы договорились, что у Жени существует определенная сумма, его собственная, которую он может класть в банк, оперировать ими, делать все, что хочет — это его личные деньги», — заверила актриса.

Вместе с тем она призналась, что даже спустя 23 года отношений ее чувства к Фомину не угасли. Он для нее главная любовь всей жизни. Благодаря ему на душе у нее спокойно, она преуспевает в профессии.

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