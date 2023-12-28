Нашел другую или устал от тирании? Вскрылись детали развода Пелагеи и Телегина

Почему резко вспыхнувшая любовь внезапно сменилась откровенной ненавистью?

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин развелись три года назад, но до сих пор делят совместно нажитое имущество и общие сбережения. Их расставание стало не просто разрывом, оно превратилось в одно из самых затянувшихся в российском шоу-бизнесе.

Вспыхнувшая любовь

Пелагея с будущим супругом познакомилась в 2015 году в компании общих знакомых. Буквально с первого взгляда они влюбились друг в друга.

Хотя Телегин на тот момент был не свободен. Он жил в гражданском браке с девушкой по имени Евгения.

С ней он познакомился с стриптиз-клубе, где избранница и работала. Та быстро покорила Телегина, они стали жить вместе, а вскоре и забеременела.

Находясь в положении, девушка стала замечать, что муж слишком часто стал где-то пропадать. Только чуть позже она узнала — Телегин закрутил роман со знаменитостью.

Поначалу он и Пелагея скрывали свои отношения. Хотя окружающим стало достаточно быстро понятно, что между ними роман, ведь артистка часто присутствовала на матчах с участием ЦСКА, за который на тот момент выступал хоккеист.

А самого Телегина регулярно замечали на музыкальном шоу, в котором певица была наставницей. Связать себя узами брака влюбленные решили через год после знакомства — в 2016-м.

Свадьба была скромной: на регистрацию пригласили лишь самых близких, а в одном из ресторанов на Рублевке, где проходило празднование, семья забронировала лишь пять столиков. Из знаменитостей поздравить молодоженов приехали телеведущая Лера Кудрявцева с супругом Игорем Макаровым, а также хоккеист Александр Овечкин с будущей женой Анастасией Шубской.

Внезапный развод

Спустя семь месяцев на свет появилась дочка Таисия. Казалось, будто в семье царят мир и гармония.

Но в 2019-м как гром среди ясного неба прогремела новость — Пелагея и Телегин больше не живут вместе. Вскоре артистка публично призналась — они разводятся, но официальный конец наступил лишь в декабре 2020-го.

Нашел другую?

Говоря о разводе, Пелагея заявила, что, несмотря ни на что, они разойдутся полюбовно. При этом причину расставания не сообщила.

Однако мирно уйти от друг друга им все же не удалось. Многие тогда предположили, что, вероятнее всего, у женатого хоккеиста появилась новая пассия. Вскоре эту догадку подтвердили журналисты.

Они запечатлели Телегина в компании новой девушки — Марии Гончар. Она оказалась дочерью миллионера и светской львицей.

Дележ совместно нажитого имущества

Спустя три года после развода Пелагея и Телегин продолжают выяснять отношения в суде. Они пытаются поделить совместно нажитое имущество и общие сбережения.

А делить есть что: апартаменты в элитном комплексе, шикарную иномарку и дом в районе Новой Риги, купленный в ипотеку. Спортсмен проиграл уже три судебных заседания, но надежды не теряет.

Пелагее отошла квартира, а также она смогла добиться приличных алиментов на содержание общей дочки. Кроме всего этого, суд обязал Телегина вернуть бывшей супруге крупную денежную сумму, которую он якобы тайком выводил из семейного бюджета.

Устал от тирании?

Сразу после развода певица даже запрещала Телегину видеться с Таисией. Их общение происходило исключительно по видеосвязи и в обязательном порядке в присутствии самой певицы.

Увидев такое отношение экс-супруги, кажется, хоккеист решил отыграться. Внезапно он заявил о домашнем насилии, которое терпел во время брака. Но даже если Телегин не обманул публику в данном моменте, доказать это в суде будет весьма тяжело.

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