Страсти с Белом доме: между представителями администрации президента пробежала черная кошка
Axios: в Белом доме растет напряженность между Кирби и Жан-Пьер
Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби хочет занять должность пресс-секретаря Карин Жан-Пьер. Кто выйдет победителем из этой истории?
Нешуточные страсти разгорелись в Белом доме между главными представителями администрации президента, ответственными за взаимодействие с журналистами — пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби. Об этом сообщило издание Axios.
Источники издания сообщили, что публично сотрудники Белого дома свою неприязнь друг к другу не показывают. Они даже часто появляются вместе на пресс-конференциях и отвечают на вопросы журналистов.
При этом за кулисами Кирби рассказывает коллегам, что планирует заполучить пост Жан-Пьер. Но вот только пресс-секретарь верит в то, что сможет сохранить свой пост, если Байдена выберут на второй срок.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Карин Жан-Пьер убежала с брифинга после одного неудобного вопроса. Журналисты спросили у нее, получал ли деньги глава государства от фирмы своего сына Хантера Owasco PC.
Читайте также
77%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?