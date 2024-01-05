Страсти с Белом доме: между представителями администрации президента пробежала черная кошка

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 46 0

Axios: в Белом доме растет напряженность между Кирби и Жан-Пьер

Страсти с Белом доме: между представителями администрации президента пробежала черная кошка

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби хочет занять должность пресс-секретаря Карин Жан-Пьер. Кто выйдет победителем из этой истории?

Нешуточные страсти разгорелись в Белом доме между главными представителями администрации президента, ответственными за взаимодействие с журналистами — пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби. Об этом сообщило издание Axios.

Источники издания сообщили, что публично сотрудники Белого дома свою неприязнь друг к другу не показывают. Они даже часто появляются вместе на пресс-конференциях и отвечают на вопросы журналистов.

При этом за кулисами Кирби рассказывает коллегам, что планирует заполучить пост Жан-Пьер. Но вот только пресс-секретарь верит в то, что сможет сохранить свой пост, если Байдена выберут на второй срок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Карин Жан-Пьер убежала с брифинга после одного неудобного вопроса. Журналисты спросили у нее, получал ли деньги глава государства от фирмы своего сына Хантера Owasco PC.

-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 января

Последние новости

21:24
Звезда турецких сериалов Айла Алган внезапно умерла во время чтения сценария
21:10
«Всегда хотел отделиться»: Андрей Чадов о непростых отношениях с братом Алексеем
20:55
«Мама переживала»: от чего умерла режиссер «Алисы из страны чудес» Демидова
20:41
Страсти с Белом доме: между представителями администрации президента пробежала черная кошка
20:28
«Виделись всего четыре раза»: бывший муж Дайнеко не воспитывает дочь
20:14
В Киеве сравнили удар ВКС РФ с Армагеддоном

Сейчас читают

«Пускай учат частоту 149.200»: помогут ли украинцам маски стариков избежать мобилизации
«Никогда не забуду эту страну»: итальянский певец Pupo ностальгирует по СССР
Безопасно ли? Врач высказался о желании Айзы изменить цвет глаз у хирургов
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса