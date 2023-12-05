Пресс-секретарь Байдена убежала с брифинга после одного неудобного вопроса

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 147 0

DC: пресс-секретарь Белого дома закрыла брифинг после вопроса о платеже Байдену

Фото, видео: REUTERS / Evelyn Hockstein; 5-tv.ru

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Карин Жан-Пьер решила уклониться от подробностей вместо ответа на компрометирующий американского президента вопрос.

Брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер был завершен после того, как журналисты у нее спросили, получал ли Джо Байден деньги от фирмы своего сына Хантера Owasco PC. Об этом сообщил сайт The Daily Caller.

«Я не видела этот отчет, поэтому мне придется направить вас к моим коллегам из офиса адвоката Белого дома по этому конкретному вопросу», — завила она и в спешке покинула трибуну.

До этого комитет палаты представителей США раскрыл новую коррупционную схему семьи Байдена. Оказалось, что действующий президент ежемесячно получает выплаты со счета компании своего сына. Естественно, такую «зарплату» никто официально не фиксировал. К делу приложили выписки со счетов и банковские чеки. При этом сам Джо Байден неоднократно отрицал факт получения какой-либо прибыли от деятельности коммерческой организации сына.

Ложь американского президента раскрылась в ходе расследования, начатого республиканцами. Они считают, что богатство семьи президента США построено на политической карьере Джо Байдена и бесконечных коррупционных схемах с фирмой его сына. Хантер Байден сейчас проходит по нескольким статьям, в том числе обвиняется в незаконном получении прибыли, финансовом мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Белом доме переименовали Россию.

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