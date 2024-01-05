В США спрогнозировали частичный шатдаун правительства в январе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 22 0

В Белом доме опасаются, что правительство США в январе ждет частичный шатдаун

В США спрогнозировали частичный шатдаун правительства в январе

Фото: Reuters - JULIA NIKHINSON

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Смогут ли конгрессмены-республиканцы и администрация президента прийти к согласию? Или ситуация выйдет из-под контроля?

Правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы, поскольку Белый дом и Конгресс до сих пор не согласовали уровень расходов на текущий год. Об этом заявила глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг.

Чиновница отметила, что по жизни она является оптимистом. Однако в данной ситуации ей сложно придерживаться такого настроя.

«Не записывайте меня в оптимисты сегодня утром», — сказала она, трансляцию выступления вел телеканал C-SPAN.

Янг также назвала «пугающей» перспективу согласования расходов до истечения дедлайна, 20 января.

Конгрессмены-республиканцы и администрация президента расходятся во мнении по вопросам обеспечения безопасности южной границы и иммиграционной политики. Законодатели требуют ужесточения мер по охране границы в обмен на одобрение нового финансирования Украины.

Прежде в Белом доме сообщили, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины. Американский лидер Джо Байден подписал последний пакет, который был предусмотрен финансированием.

Представитель Госдепа Мэттью Миллер признал, что Украине придется тяжко без дополнительной помощи от Штатов. Он выразил надежду, что конгрессмены придут к согласию по этому вопросу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему между представителями администрации президента пробежала черная кошка.

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