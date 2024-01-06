В США возмутились «секретной» госпитализации главы Пентагона

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 47 0

Журналист Старнс заявил о секретности госпитализации главы Пентагона Остина

В США возмутились «секретной» госпитализации главы Пентагона

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Ллойд Остин попал в больницу еще 1 января.

Американский журналист и ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс возмутился факту, что о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина стало известно только сейчас, спустя пять дней поле инцидента. На своей личной страничке в социальной сети Х он задался вопросом, к чему такая бессмысленная секретность?

«Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. К чему такая секретность?» — написал пост журналист.

Недавно стало известно, что главу Пентагона госпитализировали в первый день 2024 года из-за возникновения осложений после медицинского планового обследования. В данный момент, по сообщению пресс-секретаря Министерства обороны Патрика Райдера, Ллойд Остин идет на поправку, его должны выписать в субботу.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что случилось с чиновником. Ллойд Остин является министром обороны США с 2021 года. Ему 70 лет.

-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:36
Не соответствовала стандартам красоты, но стала звездой: судьба Ирины Зарубиной
9:35
Умер первый человек в истории, выигравший чемпионат мира по футболу как игрок и тренер
9:18
Умер кот Виктор, которого «Аэрофлот» не пустил в самолет из-за лишнего веса
9:00
В США возмутились «секретной» госпитализации главы Пентагона
8:47
Гладков в Рождественский сочельник запустил курсы экстренной помощи для белгородцев
8:42
«Дни НАТО сочтены»: Рамасвами при победе на выборах выведет США из блока

Сейчас читают

Как выглядит и чем занимается актриса из «Ворошиловского стрелка» Анна Синякина
«Через минуту начинают подпевать»: Gazebo удивился любви россиян к музыке 80-х
«Это дар»: Андрей Чадов заступился за актеров-непрофессионалов
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса