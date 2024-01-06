В США возмутились «секретной» госпитализации главы Пентагона

Ллойд Остин попал в больницу еще 1 января.

Американский журналист и ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс возмутился факту, что о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина стало известно только сейчас, спустя пять дней поле инцидента. На своей личной страничке в социальной сети Х он задался вопросом, к чему такая бессмысленная секретность?

«Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. К чему такая секретность?» — написал пост журналист.

Недавно стало известно, что главу Пентагона госпитализировали в первый день 2024 года из-за возникновения осложений после медицинского планового обследования. В данный момент, по сообщению пресс-секретаря Министерства обороны Патрика Райдера, Ллойд Остин идет на поправку, его должны выписать в субботу.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что случилось с чиновником. Ллойд Остин является министром обороны США с 2021 года. Ему 70 лет.