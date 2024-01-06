Главу Пентагона Ллойда Остина госпитализировали

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 41 0

Глава Пентагона Остин попал в больницу с осложнениями после медпроцедуры

Главу Пентагона Ллойда Остина госпитализировали

Фото: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA

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У министра обороны США начались осложнения после медпроцедуры. В каком он состоянии?

Шеф Пентагона Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после плановой медицинской процедуры, сообщили в возглавляемом им ведомстве.

Отмечается, что он был госпитализирован еще в понедельник. Как указал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, Ллойд Остин уже идет на поправку и надеется вернуться к своим рабочим обязанностям уже в субботу.

Что за плановые медпроцедуры он проходил и какие после этого возникли осложнения — не уточняется.

Ллойд Остин является министром обороны США с 2021 года. Ему 70 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда перенесшего инсульт Юрия Соломина выпишут из больницы.

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Главу Пентагона Ллойда Остина госпитализировали

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