Главу Пентагона Ллойда Остина госпитализировали
Глава Пентагона Остин попал в больницу с осложнениями после медпроцедуры
Фото: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA
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У министра обороны США начались осложнения после медпроцедуры. В каком он состоянии?
Шеф Пентагона Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после плановой медицинской процедуры, сообщили в возглавляемом им ведомстве.
Отмечается, что он был госпитализирован еще в понедельник. Как указал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, Ллойд Остин уже идет на поправку и надеется вернуться к своим рабочим обязанностям уже в субботу.
Что за плановые медпроцедуры он проходил и какие после этого возникли осложнения — не уточняется.
Ллойд Остин является министром обороны США с 2021 года. Ему 70 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда перенесшего инсульт Юрия Соломина выпишут из больницы.
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